انت الأن تتابع خبر “اطلب منكم البقاء في منازلكم الأمر خطير لا يحتمل”.. ليلى عبد اللطيف ترعب العالم بتنبئات مدمرة هناك كارثة وشيكة ستبكي الشعوب العربية خلال اليومين القادمين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف جدلاً واسعًا وتصاعداً في التوتر بين الجمهور بعد تصريحاتها المثيرة للقلق حول كارثة قادمة. خلال ظهورها الأخير، أعلنت ليلى عبد اللطيف عن نبوءة مفاجئة، حيث أكدت أن حدثاً كارثياً سيحدث خلاليومين، مما أثار حالة من الذعر والقلق لدى الجماهير.

ليلى عبد اللطيف ترعب العالم بتنبئات مدمرة هناك كارثة وشيكة ستبكي الجميع

قالت ليلى عبد اللطيف في تصريحاتها المدوية: