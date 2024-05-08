العثور على مغترب يمني شهير بالسن مشنوقا في السعودية..اتفرج الفاجعه

الرياض - محمد الاطلسي - عثر يمنيون في المملكة العربية السعودية، على مغترب يمني كبير بالسن، مشنوق في المحل الذي يعمل الإثنين.

وقال مصدر مقرب من الضحية، أن الحاج ابو سامي مغترب في مدينة نجران جنوب المملكة العربية السعودية، تم العثور عليه مشنوقا في المحل الذي يعمل.

وأوضح المصدر ، بأن الحاج أبو سامي، قبل مقتله بلحظات خرج من الغرفة التي يسكن فيها مع عدداً من اليمنيين المغتربين، قائلا لهم أنه ذاهب إلى البقالة لشراء بعض الاحتياجات.

وأشار المصدر إلى أنه بعد خروجه تأخر كثيراً عن العودة إلى الغرفة، ليتم العثور عليه مشنوقا في محل الخياطة الذي يعمل فيه منذ وقت طويل بمدينة نجران.

المصدر أكد أنه إلى لحظة كتابة الخبر، لم يتم الكشف عن ملابسات الحادثة أن كانت إنتحار أو بفعل فاعل.

لكن عشرات المغتربين المطلعين على الحادثة، أشاروا إلى سوء أوضاع اليمنيين المغتربين بالسعودية، من زيادة الرسوم في تجديد الإقامة والنقل من كفيل إلى آخر وتشديد الإجراءات النظامية بحقهم، وسعودة معظم المهن، وارتفاع تكاليف المعيشة، كل ذلك قد يكون ما دفع الحاج أبو سامي للانتحار.