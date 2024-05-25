انت الأن تتابع خبر «أصحاب هذه المهن مطلوبين للعمل فوراً في قطر».. برواتب خيالية تصل إلى 15000 ريال قطري وتأشيرة دخول مجانية..تفاصيل مهمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة "سي وركس قطر"، إحدى الشركات الرائدة في قطر، عن فتح فرص توظيف لمختلف الجنسيات، في خطوة تعزز جهود توفير فرص متنوعة للشباب في الدول العربية والراغبين في إيجاد عمل داخل أو خارج بلادهم. تشمل الفرص المتاحة مجموعة واسعة من الوظائف التي تناسب جميع المؤهلات، وهي تشمل:

عامل فني دهان، نجار أثاث، كهربائي للمعدات الثقيلة، غواص جوي، مشرف غواص، ميكانيكي، مشرف تكوين ذو خبرة في التصنيع البحري، مدير لضمان الجودة، مندوب مبيعات، مسؤول الصحة والسلامة، أمين مخازن، محلل، ومشرف ورشة.

للتقديم، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني، مع تقديم الوثائق اللازمة مثل رخصة القيادة المعتمدة وسارية المفعول وشهادة ممانعة. وقد أكدت الشركة انتظارها لردود وتقديم الخبرات من المتقدمين في القطاعات المعلنة.

هذه الفرص تأتي في ظل تزايد الطلب على الأعمال المهنية والتقنية في الشرق الأوسط، وتبين بذلك التزام قطاع الأعمال في قطر بتوفير فرص عمل شاملة ومتنوعة تعزز من نمو الاقتصاد المحلي وتدعم التنمية المهنية للشباب العربي على وجه الخصوص.