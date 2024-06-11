الرعب قادم وعيد أضحى حزين.. توقعات جديدة لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

الرياض - محمد الاطلسي - نفت ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج الشهيرة، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول توقعها بخصوص عيد الأضحى 2024 في مصر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بتوقعات "ليلى" عن عيد أضحى حزين في مصر، مؤكدة أنها لم تصرح بهذه التوقعات نهائيا.

وعبّرت خلال لقائها باحدي البرامج التلفيزونية ، عن استيائها من الأخبار الكاذبة، مطالبة الجمهور بتحري الدقة في نقل تصريحاتها والتحقق منها قبل نشرها وتداولها للعامة.

وأكدت أن ما نسب إليها غير صحيحة بالمرة، وأنها لم تصدر أي تصريح يتوقع حدوث أي حدث حزين في يوم عيد الأضحى بمصر، كما نفت أي علاقة لها بالتوقعات المتعلقة بنتائج مباراة كرة القدم بين الأهلي والترجي، متحدية من يدعي صحة هذه التوقعات أن يقدم دليلا عليها.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل هذه التوقعات و ماذا قالت عن العام الحالي …