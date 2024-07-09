ماهو سبب اعلان الحوثيين بستهداف البنوك والمطارات السعوديه؟..خبير إقتصادي يكشف مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - قال ماجد الداعري:تهديد الحوثي للسعودية بقاعدة استهداف البنوك مقابل البنوك والمطارات مقابل المطارات والموانئ مقابل الموانئ.

واضاف: دليل على تألمهم وتخوفهم من عقوبات جديدة مؤلمة مرتقبة للبنك المركزي بحق البنوك المختطفة من قبلهم بصنعاء، وعدم جدوى تهديداتهم لمحافظ البنك المركزي أحمد بن غالب المعبقي ومصادرة منزله بصنعاء.

واختتم:في أثنائه عن الاستمرار في السير بالعقوبات الاقتصادية بحقهم وايقاف تمرده حتى على اي توجيهات لمجلس القيادة الرئاسي أوضغوطات من الشقيقة الكبرى على البنك والحكومة للتراجع عن أي تصعيد اقتصادي تجاه تلك المليشيات المارقة، باعتبار البنك المركزي، بالأول والأخير، سلطة مستقلة في قرارها النقدي وليس لأحد سلطة قانونية على قراراته المصرفية وسياساته النقدية وهذا ماوراء لجوء الحوثي لتهديد السعودية مجدد.