اتفرج مقاتلات السعودية تبدأ الرد على تهديدات زعيم الحوثيين

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت القوات الجوية السعودية،الرد على تهديدات زعيم جماعة الحوثي الانقلابية، للمملكة العربية السعودية بـ "الرد على اي خطوات تصعيدية سعودية بمثلها"، واستهداف مصالح السعودية ومطاراتها وموانئها ومنشآتها النفطية، واستأنفت فرض الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي ومنع الرحلات المدنية باستثناء واحدة اسبوعيا.

أكد هذا المتحدث باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، عبر اعادة نشر بيان صادر عن شركة الخطوط الجوية اليمنية، في العاصمة صنعاء، أعلن فيه أن "التحالف بقيادة السعودية مستمر في إغلاق مطار صنعاء الدولي بشكل كامل وتخصيص المقاعد للبيع في خارج اليمن".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن بيان شركة اليمنية في صنعاء: إن "التحالف السعودي غير جاد في فتح مطار صنعاء الدولي من خلال قيامه بجدولة وجهة واحدة فقط هي ‘صنعاء - عمان‘ والعودة اعتباراً من اليوم الثلاثاء لشهر يوليو 2024م، لرفع الحرج عنه أمام المجتمع الدولي".حسب تعبيره

مضيفا: إن "هذه الخطوة غير مقبولة نهائياً، كونها التفافاً على فتح مطار صنعاء وتنصلاً عن التزاماته في رفع القيود عن مطار صنعاء الذي يقدّم خدماته الملاحية والإنسانية لثلثي سكان الجمهورية اليمنية". معتبرا ذلك "ومحاولة ذر الرماد في العيون لرفع الحرج عنه أمام المجتمع الدولي".

وتابع: إن "الحلول الترقيعية والمماطلة التي ينتهجها التحالف السعودي غير مجدية ولن تقبل بها القيادة والشعب اليمني، إلا بالفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء الدولي". مشيرا إلى أن شركة اليمنية "أرسلت لتحالف العدوان بجدولة رحلات ثلاث وجهات القاهرة والهند والأردن لاعتماد التصاريح لها".حسب تعبيره

شركة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، اختتمت بيانها بقولها: إن "الرحلات الجوية والوجهات حق من حقوق الشعب اليمنية كلفته القوانين والمواثيق الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو". وحمَّلت "التحالف السعودي كامل المسؤولية في الاستمرار والتعنت لمنعه فتح مطار صنعاء". حد تعبيره.