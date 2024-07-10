مفاجأة غير متوقعة..اشهر فنانة يمنية تعلن زواجها من فنان سوداني..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقاطع فيديو لحفل زفاف الفنانة اليمنية شيمي والفنان السوداني صديق، حيث أظهرت المقاطع أجواء الحفل المميزة التي جمعت بين الثقافات اليمنية والسودانية والسعودية.

وقد شهد الحفل حضوراً كبيراً من الأهل والأصدقاء ، مما أضفى طابعاً احتفالياً رائعاً على المناسبة.

وتخللت الحفل فقرات فنية متنوعة، منها عروض موسيقية وأغانٍ من التراث اليمني والسوداني والسعودي، مما أضاف إلى جو الفرح والسرور.

وأثارت مقاطع الفيديو المتداولة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المتابعين عن سعادتهم بهذه المناسبة الجميلة وتمنياتهم للعروسين بحياة زوجية سعيدة ومليئة بالحب والتفاهم.

يُذكر أن الفنانة شيمي، التي لا تظهر بوجهها في أعمالها الفنية وتحظى بشهرة واسعة في السعودية، والفنان صديق لهما شعبية كبيرة في بلديهما وخارجهما، حيث قدما العديد من الأعمال الفنية التي نالت استحسان الجمهور.

ويأتي زواجهما ليعكس التقارب الثقافي والفني بين اليمن والسودان والسعودية، ويشكل خطوة جديدة في حياتهما الشخصية والمهنية.