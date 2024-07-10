مفسر الأحلام السعودي أبو إلياس يثير الجدل في مواقع التواصل حول من يحاول نشر مقاطع عن النساء..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - وجه مفسر الأحلام أبو إلياس العنزي، رسالة لكل من يحاول نشر مقاطع تفسيره للأحلام عن النساء.

وقال ‘العنزي’، في مقطع فيديو: أي شخص ينشر مقاطع تفسير رؤانا للأحلام لا أحلك الله، وأنا خصمك يوم القيامة’.

وتابع: ما أسمح أبدا لأي شخص يسجل تفسيرات وينشرها، والله أني ما أحللك ولا أبيحك، لا تقولي أنشر خير، أنا ما أبغى، انشر الفتاوى

والقرآن’.https://twitter.com/gorgeous4ew?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1725482332545601782%7Ctwgr%5E106ff197a0656cc70d9ae2962f0c7d9586c95ab5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F57198%2F