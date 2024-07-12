أقوي آيفون في العالم..تعرف على سعر جوال iPhone 15 Pro Max في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - يعد جوال iPhone 15 Pro Max، من أقوى جوالات شركة آبل وأحدثها بالسوق، فهو يتميز بعددا من الإمكانيات القوية التي تجعله من أقوي جوالات آيفون في الاسواق لهذا العام بل والأغلى سعرا أيضا، لذا سنستعرض لك فيما يلي سعر جوال iPhone 15 Pro Max في السعودية.

سعر جوال iPhone 15 Pro Max في السعودية

زودت آبل جوال iPhone 15 Pro Max، بشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1290 × 2796 بكسل، مع دعم لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، كما تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية

ومن أبرز مميزات جوال iPhone 15 Pro Max، التي أضافتها آبل لهذا العام، ميزة تدعي الجزيرة الديناميكية أو ما تطلق عليه الشركة اسم Dynamic Island، والتي تعمل على عرض الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة داخل نوتش عريض أعلى منتصف الشاشة، كما يتميز جوال آبل الجديد بكابل USB-C للشحن ونقل البيانات، كما أنه يدعم ميزة "أين أصدقائي"، والبقاء على اتصال أثناء السفر.

ويتم تشغيل جوال iPhone 15 Pro Max، بواسطة معالج آبل الأحدث Apple A17 Bionic، المطور بدقة تصنيع 3 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجيابايت، وبخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 1 تيرابايت.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع جوال iPhone 15 Pro Max، بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر واسع بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/1.8، ويدعم التثبيت البصري للصورة OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، إلى جانب عدسة بريسكوب بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.8، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتشمل مزايا جوال iPhone 15 Pro Max، على تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

ويستمد جوال iPhone 15 Pro Max، طاقته من بطارية بقوة 4441 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 15 وات، وتدعي آبل أن البطارية تدوم لمدة يوم كامل يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط عبر شاحن USB-C، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات والشاحن العكسي بقدرة 7.5 وات.

ويدعم جوال iPhone 15 Pro Max، شريحة الاتصال الالكترونية eSIM، البديلة لشريحة الاتصال الافتراضية SIM، ويدعم الجوال خدمات Apple Pay، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد من آبل iOS 17. سعر iPhone 15 Pro Max في السعودية يتوفر جوال iPhone 15 Pro Max، في السعودية مقابل سعر يبدأ من 4699 ريال سعودي.