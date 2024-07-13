مفاجأت مزلزلة ..خبيرة فلك شهيرة تحذر من يوم 15 يوليو

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت خبيرة علم الفلك وفاء حامد، من حدوث إقتران شديد بين كوكب النار والحروب وهو المريخ يوم 15 يوليو، قائلة: “هذا الكوكب موجود فى برج ترابي وهو الثور.. وسيتم إقترانه مع أورانوس وهو كوكب المفاجأت”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أنه من الممكن أن نسمع فى هذا اليوم عن مشاهير تعتزل الفن وتتعرض للحوادث، إلى جانب إمكانية حدوث زلازل وبراكين على مستوي العالم، وإرتفاع أو إنخفاض الأسعار، أو حوادث طيارات.

وتابعت وفاء حامد: “كوكب المريخ طبيعته ناري.. فأي حاجة تمس الحرب تخصه.. والمشهد الفلكي ثقيل ولو عديناه الدنيا هتمشي.. وبلاش إستعجال قرارات”.