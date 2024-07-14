صينية متزوجة من مواطن تعلق على العادات السعودية.. وتكشف عن إعجابها بشي لايخطر على بال !..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - وثقت امرأة صينية متزوجة من رجل سعودي، انبهارها بالعادات السعودية بعد الولادة.

وقالت السيدة الصينية، خلال مقطع فيديو: "بداية رحلتي كانت مختلفة قليلا عن ما خططت له بسبب العملية القيصرية، وغرفتي في المستشفى تحولت لغرفة مليئة بالورود والحلى".

وأضافت: "كل الشكر لزوجي وأقاربنا، والدي ووالدتي قالوا لأقاربنا أنني كبرت وأنا الطفلة الوحيدة بعائلتنا في الصين، وأن عددنا كلنا خمسة".

وتابعت: "كنا مستأنسين بالسواليف، حتى المربية الصينية لم تصدق قوة وكثرة البنات الموجودين في غرفتي بالمستشفى، كنا كأننا فريق واحد، وانولد فيصل وسط هذه الأجواء".

وأكملت: "ولادة فيصل للعالم هنا بالسعودية وسط هذا الدفء والفرح، جعلتني أدرك جمال أن تكون جزء من مجتمع كبير".

واختتمت حديثها: "الحمد لله على كل شيء عندنا في الحياة، العائلة ليست فقط شيء مهم، لكنها هي كل شيء".