الكويت تفجر مفاجأة سارة ولأول مرة لجميع اليمنيين بلا استثناء

الرياض - محمد الاطلسي - زفت دولة الكويت، من جديد، بشرى سارة لجميع اليمنيين بلا استثناء، عبر اعلان مبهج يؤكد توجه الكويت الاخوي ونقاء علاقتها باليمن واليمنيين ويدها البيضاء، من اي دوافع أو مصالح سياسية أو اطماع اقتصادية.

أكد هذا، سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت، الدكتور علي منصور بن سفاع، عقب لقائه الخميس (11 يوليو) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف الصباح.

وقال سفاع في تدوينة على حساب السفارة بمنصة إكس: "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه الدعم الكويتي في مجال التعليم والتدريب الأمني والعسكري، وأوضاع الجالية اليمنية في دولة الكويت".

موضحا لوكالة الانباء الحكومية (سبأ): أن "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، أصدر توجيهاته بالموافقة علي تيسير إجراءات منح تأشيرات الدخول بأنواعها لليمنيين الى دولة الكويت، في إطار دعم ومساندة الكويت للشعب اليمني".

وتميزت مساندة دولة الكويت، لليمن على مر نصف القرن الماضي، بتقديم دعم سخي في مجالات التعليم والصحة والمياه والاسكان، وشيدت الكويت منذ بداية الحرب عددا من القرى السكنية، في الحديدة وتعز ومارب، وابين، لأسر الشهداء.

يشار إلى أن "الكويت انفردت من بين دول الخليج والدول العربية، بتقديم دعم غير مشروط لليمن" حسب مراقبين، أكدوا "تميز الكويت ببيدها البيضاء في دعم اليمن، من دون اي دوافع سياسية أو مطامع اقتصادية في اليمن، كما هو حال السعودية والامارات".