اليمن : البنك المركزي يكشف رسمياً سبب اغلاق فروع البنوك الـ6 في عدن والمحافظات المحررة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن عن سبب اغلاق فروع البنوك الستة الموقوفة في المحافظات المحررة.

البنك في بيان إدانة صادر عنه، ارجع سبب اغلاق الفروع إلى ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مدينا باشد العبارات هذه الممارسات التي تستهدف القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت إداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وفروعها العاملة بالمحافظات المحررة.

وذكر البيان أن الميليشيات استخدمت كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروع هذه البنوك وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية. وشدد البنك أن هذا التصرف غير المسؤول دليل كاشف عن مدى تغول المليشيا الحوثية على هذا القطاع الحيوي الهام وإصرارها على العبث به من جهة.

واضاف ان هذا التصرف يعتبر أيضا مؤشر عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة المحلية والدولية للعمل المصرفي بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي وعلى حقوق وأموال المواطنين، مما قد يعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبل البنك المركزي اليمني.

وجدد البنك في بيانه المليشيات الإجرامية من استمرارها بالممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي لتحقيق استعراضات فارغه وبطولات زائفه.

ودعا الميليشيات الى وقف تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق.

كما دعا إدارة البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط المليشيات واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية.

وطمأن البنك جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع هذه البنوك بالمحافظات المحررة، أنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد.