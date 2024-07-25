السعودية..أمر ملكي بالغاء سعودة 13 مهنة وتسمح للوافدين بالعودة للعمل فيها

الرياض - محمد الاطلسي - تسعى المملكة العربية السعودية دائما إلى توفير أكبر عدد من الوظائف من أجل توظيف السعوديين داخل وطنهم وذلك من أجل منع الهجرة من المملكة حيث يهدف كل ذلك إلى النهوض بالدولة واهلها ولكن قامت المملكة العربية السعودية بإصدار امر ملكي بالغاء سعودة 13 مهنة وتسمح السعودية للوافدين بالعودة للعمل فيها سوف نوضح اليكم جميع التفاصيل من خلال هذا المقال:

امر ملكي بالغاء سعودة 13 مهنة وتسمح السعودية للوافدين بالعودة للعمل فيها

هناك الكثير من التساؤلات عن امر ملكي بالغاء سعودة 13 مهنة وتسمح السعودية للوافدين بالعودة للعمل فيها حيث أكدت الحكومة فى المملكة العربية السعودية أن هناك بعض المهن التي تم إلغائها حيث أن الهدف من ذلك هو التطوير وتوفير أكبر عدد من فرص العمل إلى جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية:

اولا مهنة مديرى المبيعات حيث تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف الموجودة في المملكة العربية السعودية ولكنها تعتبر من الوظائف الغير مسعودة والتي يسمح بها للأجانب

ثانيا مهنة كاتب الحسابات حيث تعتبر هذه الوظيفة غير مسعودة أيضا

ثالثا مهنة السكرتارية تم انضمامها إلى قائمة المهن الغير مسعودة عام 2023 حيث يسمح للأجانب العمل بها

رابعا مهنة أمين المخازن تعتبر هذه المهنة رابع مهنة مسعودة ضمن الوظائف الموجودة في المملكة العربية السعودية

خامسا مهنة الصيدلة وتعتبر هذه المهنة من المهن الغير مسعودة والخامسة في ترتيب قائمة المهن والتى يتم السماح للأجانب العمل بها

رابعا مهنة أمين المخازن تعتبر هذه المهنة رابع مهنة مسعودة ضمن الوظائف الموجودة في المملكة العربية السعودية

خامسا مهنة الصيدلة وتعتبر هذه المهنة من المهن الغير مسعودة والخامسة في ترتيب قائمة المهن والتى يتم السماح للأجانب العمل بها

سادسا مهنة التمريض للأجانب في المملكة العربية السعودية حيث تعتبر هذه المهنة من المهن المنتشرة لغير السعوديين ولكنها أصبحت من أهم المهن الغير مسعودة والتى مسموح بها للأجانب حيث أن هذه المهنة تحتل نسبة هائلة من نسب التوظيف في السعودية للأشخاص الغير سعوديين .

سابعا مهنة المحاسبة وظيفة غير مسعودة حيث تم إعلانها ضمن الوظائف الغير مسعودة والتى يسمح للأجانب في المملكة العربية السعودية العمل بها عند الرجوع إلى بلدهم

إنضم لقناتنا على تيليجرام

ثامنا مهنة بائعي المحلات السعودية حيث أن هذه المهنة لاتختلف أهمية عن المهنة الغير مسعودة

السعودية تعلن تسجيل هزة أرضية في هذه المنطقة .. وتعليق عاجل من هيئة المساحة الجيولوجية

تاسعا مهنة بائعي المحلات التجارية السعودية حيث تعتبر هذه المهنة من المهن التي لا غنى عنها فى المملكة العربية السعودية والتى يسمح للأجانب العمل بها وذلك لمدة سنة

عاشرا مهنة مندوب المشتريات حيث قامت المملكة العربية السعودية بإلغاء سعودة مهنة مندوب المشتريات وتم ضمها ضمن قائمة الوظائف الغير مسعودة حيث يمكن للأجانب العمل بها ويتم التقديم على هذه المهنة من خلال مكتب العمل السعودي

الحادي عشر مهنة مديرى الحسابات تعتبر هذه المهنة هي أساس لجميع الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث تم ضمن هذه المهنة إلى المهن الغير مسعودة والتى يسمح للأجانب العمل بها داخل المملكة

الثاني عشر مهنة مندوب المبيعات حيث تم ضم هذه المهنة إلى قائمة المهن الغير مسعودة فى المملكة العربية السعودية ويمكن للأجانب العمل بها

الثالث عشر وهي وظيفة السكرتارية التنفيذية حيث تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف الموجودة في المملكة العربية السعودية وتم ضمها ضمن قائمة الوظائف التي كان مسموح للأجانب الانضمام إليها والعمل بها