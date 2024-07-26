تفاصيل انسحاب إسرائيلي لـ6 أسابيع.. الكشف عن اتفاق مرتقب بشأن غزة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية، لبلورة اتفاق بموجبه ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كلياً، بما في ذلك شمالي القطاع ومحور فيلادلفيا، لمدة 6 أسابيع.

يأتي ذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن غالانت اجتمع مع رؤساء الأركان العامة والموساد والشاباك.

كما أوضحت أن الأطراف رأوا على أن الحديث يدور عن فترة زمنية قصيرة لن تمكّن حماس من إعادة تأهيل نفسها بصورة ملموسة، لا من ناحية الوسائل القتالية الجديدة ولا بإعادة بناء الأنفاق، وفق الاجتماع.

وأضافت أن القرار أصبح الآن بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.