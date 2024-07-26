نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يفرض كلمته على الشوط الأول بين الأهلي والمصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام المصري وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وحكم التعادل السلبي الشوط الأول وسط تكافئ في أداء الفريقين، وفرص على استحياء.

ويسعى الأهلي لحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب نحو لقب الدوري الممتاز والذي يعد اللقب 44 في تاريخهم.

وجاء تشكيل الأهلي أمام المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي

البدلاء :-

مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - بيرسي تاو - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله - أحمد عابدين.