انت الأن تتابع خبر 5 أنواع من المشروبات اللذيذة ينبغي عليك تجنبها عند الشعور بالعطش.. اكتشفها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك بعض المشروبات التي ينصح بتجنبها عند الشعور بالعطش، نظرًا لأنها قد تسبب الجفاف بدلاً من ترطيب الجسم. تشمل هذه المشروبات المتنوعة من المشروبات السكرية إلى الكحول، كما توضح بريتاني لوبيك، اختصاصية التغذية المعتمدة.

أولاً، المشروبات السكرية مثل الصودا ومشروبات الطاقة والشاي المحلى تعمل على زيادة الجفاف بالجسم. تحتوي هذه المشروبات على نسب عالية من الفركتوز والجلوكوز، الذين يعملان على سحب الماء من أنسجة الجسم لتخفيف تركيز السكر، مما قد يؤدي إلى الجفاف. كما أن الصودا تزيد الإجهاد التأكسدي على الكلى، وهي عضو مهم في تنظيم الترطيب.

ثانيًا، المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، يمكن أن تسبب الجفاف إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة. الكافيين مدر للبول ويمكن أن يؤدي إلى زيادة فقدان السوائل لذا يُنصح بالاعتدال في تناولها وتناول كميات وافرة من الماء بعدها.

ثالثًا، الكحول يدفع الجسم لإنتاج كميات أقل من هرمون فازوبريسين، مما يزيد من إدرار البول ويقلل من قدرة الجسم على الاحتفائظ بالماء، لذا يُنصح بالتبادل بين تناول المشروبات الكحولية وكوب من الماء.

رابعًا، مشروبات الطاقة التي غالبًا ما تحتوي على مستويات عالية من الكافيين والسكر، الأمر الذي يضاعف من خطر الجفاف. يمكنك اختيار البدائل الطبيعية للطاقة مثل الشاي الأخضر، الماتشا، أو ماء جوز الهند.

خامسًا، عصير الفاكهة وإن كان يوفر الترطيب، إلا أن بعض الأصناف تحتوي على نسب عالية من السكر المُضاف، مما يمكن أن يسبب الجفاف وزيادة السعرات الحرارية.

الخيار الأمثل هو الفواكه الكاملة التي توفر الألياف والمواد المغذية الضرورية وتساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم. من المهم توخي الحذر والتعامل بحكمة مع اختيار المشروبات خاصة عند الشعور بالعطش لضمان حفاظ الجسم على توازنه الصحي.