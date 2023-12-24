عيوب برج الدلو للرجل والمرأة

ينتمي لبرج الدلو الأشخاص الذين وُلدوا ما بين 20 كانون الثاني وحتى 18 شباط، وبرج الدلو من الأبراج الهوائية، وترتيبه الحادي عشر في دائرة الأبراج، ولديه كوكبان يحكمانه ومهما كوكب زحل وكوكب أورانوس، يتسم مواليد برج الدلو بالاستقلال وتفكيرهم العميق للأمور، ويسعون جاهدين لمساعدة من حولهم، ويجيدون حل المشكلات، وسنتعرف أكثر على مميزات وعيوب برج الدلو للرجل والمرأة خلال هذا المقال [1] .

يعرف رجل برج الدلو بأنه واسع الأفق ويحب التقدم والتطور ويبحث دائماً عن الحقائق، لكنه قد لا يثق بسهولة بمن حوله، وفيما يلي سنذكر أبرز عيوب برج الدلو الرجل [2] :

عنيد : يتميز مولود برج الدلو الرجل بعقل قوي، ويستمع لآراء الآخرين بعناية إلا أنه نادرًا ما يغير رأيه، ويتخذ القرار بعد تأمل طويل ويقف بجانب معتقداته، ولهذا السبب يعرف بأنه من أصحاب العقل العنيد، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكنه خوض النزاعات لذلك قد يتفق مع الآخرين ليتجنب المواجهات المفتوحة، لكنه يواصل عمل ما يعتقد بأنه صحيح.

: يتميز مولود برج الدلو الرجل بعقل قوي، ويستمع لآراء الآخرين بعناية إلا أنه نادرًا ما يغير رأيه، ويتخذ القرار بعد تأمل طويل ويقف بجانب معتقداته، ولهذا السبب يعرف بأنه من أصحاب العقل العنيد، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكنه خوض النزاعات لذلك قد يتفق مع الآخرين ليتجنب المواجهات المفتوحة، لكنه يواصل عمل ما يعتقد بأنه صحيح. يتجاهل المقربون منه : قد يُهمل رجل برج الدلو الأشخاص القريبين منه ويكون بعيد في علاقته الرومانسية وذلك لتفكيره المفرط في التركيز على عمله وإحداث تغيير في حياته.

: قد يُهمل رجل برج الدلو الأشخاص القريبين منه ويكون بعيد في علاقته الرومانسية وذلك لتفكيره المفرط في التركيز على عمله وإحداث تغيير في حياته. متمرد : يزداد تمرد رجل برج الدلو عندما يُطلب منه القيام بشيء ما أو أُجبر على فعل أمر معين، إذ يكره مولود هذا البرج أن يطلب منه أي شخص ما يجب عليه فعله، ويكره أن يسيطر عليه أحد وبذات الوقت يتجنب التعامل مع الأشخاص الذين لا يحبون أن يتحكم فيهم أحد فهو يحب أن يكون الآمر والناهي، كما أنه يصعب على من حوله إقناعه بأمر معين وإن كان في مصلحته.

: يزداد تمرد رجل برج الدلو عندما يُطلب منه القيام بشيء ما أو أُجبر على فعل أمر معين، إذ يكره مولود هذا البرج أن يطلب منه أي شخص ما يجب عليه فعله، ويكره أن يسيطر عليه أحد وبذات الوقت يتجنب التعامل مع الأشخاص الذين لا يحبون أن يتحكم فيهم أحد فهو يحب أن يكون الآمر والناهي، كما أنه يصعب على من حوله إقناعه بأمر معين وإن كان في مصلحته. يحلل الأمور بشكل مبالغ فيه : يبالغ رجل برج الدلو بتحليل الأمور، والتفكير بشكل عميق، فعندما يتحدث إليه شخص ما يمكن أن يبتعد رجل برج الدلو ويفكر وبالتالي يشعر الشخص بالتجاهل.

: يبالغ رجل برج الدلو بتحليل الأمور، والتفكير بشكل عميق، فعندما يتحدث إليه شخص ما يمكن أن يبتعد رجل برج الدلو ويفكر وبالتالي يشعر الشخص بالتجاهل. متقلب المزاج : قد تكون تصرفات رجل برج الدلو غير متوقعة، فهو شخص يحب التغيير وخاصة للأفضل، ويحب المغامرة لكنه يشعر بالملل بسهولة على الرغم من أنه يتكيف مع المحيط بسهولة، لكن في بعض الأحيان قد تكون تصرفاتهم غير متوقعة نتيجة الملل وهذا ما قد يثير غضب من حوله.

: قد تكون تصرفات رجل برج الدلو غير متوقعة، فهو شخص يحب التغيير وخاصة للأفضل، ويحب المغامرة لكنه يشعر بالملل بسهولة على الرغم من أنه يتكيف مع المحيط بسهولة، لكن في بعض الأحيان قد تكون تصرفاتهم غير متوقعة نتيجة الملل وهذا ما قد يثير غضب من حوله. يسخر من الآخرين : يمتلك رجل برج الدلو حس الفكاهة لكنه قد يسخر من الأشخاص وكأنه أمر طبيعي ويستمتع بذلك عن غير قصد لكنهم يشعرون بالإهانة من هذا الأسلوب.

: يمتلك رجل برج الدلو حس الفكاهة لكنه قد يسخر من الأشخاص وكأنه أمر طبيعي ويستمتع بذلك عن غير قصد لكنهم يشعرون بالإهانة من هذا الأسلوب. يكتم مشاعره : على الرغم من أن رجل برج الدلو عاطفي لكنه يفضل الحفاظ على خصوصية جانبه العاطفي وإخفائه عن الشخص الآخر، فهو شخص ضعيف عاطفياً ولا مانع لديه من قضاء الوقت بمفرده دون حاجة لشريكة تعتني به وتدعمه.

: على الرغم من أن رجل برج الدلو عاطفي لكنه يفضل الحفاظ على خصوصية جانبه العاطفي وإخفائه عن الشخص الآخر، فهو شخص ضعيف عاطفياً ولا مانع لديه من قضاء الوقت بمفرده دون حاجة لشريكة تعتني به وتدعمه. لا يثق بالآخرين بسهولة : على الرغم من أنه شخص ودود إلا أنه لا يملك الكثير من الأصدقاء الذين يشاركونه مشاعره، وذلك لأنه شخص لا يثق بسهولة بمن حوله ويفضل أن يمتلك مجموعة صغيرة من الأصدقاء الجديرين بالثقة على مجموعة كبيرة من الأصدقاء.

: على الرغم من أنه شخص ودود إلا أنه لا يملك الكثير من الأصدقاء الذين يشاركونه مشاعره، وذلك لأنه شخص لا يثق بسهولة بمن حوله ويفضل أن يمتلك مجموعة صغيرة من الأصدقاء الجديرين بالثقة على مجموعة كبيرة من الأصدقاء. يرفض مساعدة الآخرين له : يعتقد برج الدلو الرجل بأنه شخص مستقل ويعتمد على ذاته ويثق بأحكامه ويفضل أن يتخذ قراراته بنفسه، لكنه في بعض الأحيان يحتاج إلى التوجيه والمساعدة حتى يتقدم وفي هذه المواقف لا يطلب مساعدة من حوله بسهولة.

: يعتقد برج الدلو الرجل بأنه شخص مستقل ويعتمد على ذاته ويثق بأحكامه ويفضل أن يتخذ قراراته بنفسه، لكنه في بعض الأحيان يحتاج إلى التوجيه والمساعدة حتى يتقدم وفي هذه المواقف لا يطلب مساعدة من حوله بسهولة. متشائم : يشعر رجل برج الدلو بالإحباط بسهولة إن واجهته عُقبة أو لم تعمل الأشياء لصالحه، فقد يفقد الثقة بنفسه ويصاب بالقلق ويصعب على من حوله تحفيزه ليتخطى الموقف.

: يشعر رجل برج الدلو بالإحباط بسهولة إن واجهته عُقبة أو لم تعمل الأشياء لصالحه، فقد يفقد الثقة بنفسه ويصاب بالقلق ويصعب على من حوله تحفيزه ليتخطى الموقف. قليل الصبر : يصعب على رجل برج الدلو الانتظار لوقتٍ طويل حتى يحصل على ما يريده فإنه يريد أن يحصل على الأشياء بسرعة.

: يصعب على رجل برج الدلو الانتظار لوقتٍ طويل حتى يحصل على ما يريده فإنه يريد أن يحصل على الأشياء بسرعة. غامض: لا يفتح رجل برج الدلو قلبه بسهولة وقد يحتاج لوقتٍ طويل حتى يثق بالآخرين.

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هناك بعض العيوب في شخصية بعض نساء برج الدلو، سنتعرف عليها فيما يلي [3] :

قليلة التركيز : يصعب على امرأة برج الدلو التركيز على أمر معين، فهي أحد الأسباب التي تجعلها متشائمة وفي بعض الأحيان يثبط حافزها وتميل لفقدان التركيز في كل ما تفعله.

: يصعب على امرأة برج الدلو التركيز على أمر معين، فهي أحد الأسباب التي تجعلها متشائمة وفي بعض الأحيان يثبط حافزها وتميل لفقدان التركيز في كل ما تفعله. لا تتعاطف مع الآخرين : إنها شخصية عملية جدًا وتفتقر الإحساس بمشاعر الآخرين وتفتقر أيضاً التعاطف معهم، ولا تحاول فهم موقفهم، وتنظر إلى الأمور بسطحية.

: إنها شخصية عملية جدًا وتفتقر الإحساس بمشاعر الآخرين وتفتقر أيضاً التعاطف معهم، ولا تحاول فهم موقفهم، وتنظر إلى الأمور بسطحية. تصرفاتها غير متوقعة : تعرف امرأة برج الدلو بأفعالها وردود أفعالها المُفاجئة، ويصعب تخمين ما ستفعله ولا يمكن التنبؤ به لذلك يصعب على من حولها فهم شخصيتها.

: تعرف امرأة برج الدلو بأفعالها وردود أفعالها المُفاجئة، ويصعب تخمين ما ستفعله ولا يمكن التنبؤ به لذلك يصعب على من حولها فهم شخصيتها. عنيدة : ترفض التنازل أو تغيير قرارها بشكل قطعي، فهي عنيدة للغاية على الرغم من أنها مستمعة جيدة إلا أنها مُتشبثة بأفكارها وقناعاتها وقراراتها.

: ترفض التنازل أو تغيير قرارها بشكل قطعي، فهي عنيدة للغاية على الرغم من أنها مستمعة جيدة إلا أنها مُتشبثة بأفكارها وقناعاتها وقراراتها. مزاجية : قد تقوم امرأة برج الدلو بأشياء تتجاوز الحدود، فعندما تغضب فغضبها يتجاوز الخيال، ويمكن أن تكون غاضبة جداً وحزينة ومكتئبة ويمكن أن ينقلب مزاجها لتصبح سعيدة جدًا.

: قد تقوم امرأة برج الدلو بأشياء تتجاوز الحدود، فعندما تغضب فغضبها يتجاوز الخيال، ويمكن أن تكون غاضبة جداً وحزينة ومكتئبة ويمكن أن ينقلب مزاجها لتصبح سعيدة جدًا. متشائمة : تمتلك امرأة برج الدلو نظرة تشاؤمية حول الأشياء ولا ترى الجانب الإيجابي، لذلك ترغب بالاستسلام قبل أن تبدأ في أي أمر.

: تمتلك امرأة برج الدلو نظرة تشاؤمية حول الأشياء ولا ترى الجانب الإيجابي، لذلك ترغب بالاستسلام قبل أن تبدأ في أي أمر. منعزلة : تحب امرأة برج الدلو أن تفصل نفسها عن أي شخص وقتما تريد هي ذلك، ويمكنها أن تختار الوحدة وتهرب من العلاقات الاجتماعية وترغب في عزل نفسها عن الجميع.

: تحب امرأة برج الدلو أن تفصل نفسها عن أي شخص وقتما تريد هي ذلك، ويمكنها أن تختار الوحدة وتهرب من العلاقات الاجتماعية وترغب في عزل نفسها عن الجميع. مادية: تعد امرأة برج الدلو شخصية مادية للغاية بطبيعتها.

مواليد برج الدلو يعرفون بأنها يتكيفون بشكل جيد في الكثير من المواقف، ويمتلكون سمات فريدة من نوعها، وخلال ما يلي سنتعرف على أبرز مميزات برج الدلو [4] :

عقولهم مبدعة

يعتبر مواليد برج الدلو من أكثر الأبراج إبداعاً وتميزاً، حيث يتميزون بأنهم أشخاص بارعون وساحرون مما يمنحهم الثقة لتوجيه إبداعهم الداخلي.

مثقفون

يتسم مواليد برج الدلو بأفكار جديدة وابتكارات مهمة، فهم يحبون الحديث عن مشاريع وأنشطة جديدة التي تبقي عقولهم نشطة، ويكرهون إضاعة الوقت ولا يفضلون العمل المريح، كما أنهم يفضلون التحدث مع الأشخاص المثقفين الذين يملكون نفس أفكارهم.

متسامحين

من أفضل سمات برج الدلو أنهم دائماً مستعدون أن يمنحوا الآخرين فرصةً ثانية دون تفكير، والبحث عن أفضل الصفات في الأشخاص على الرغم من أنهم قد يكونون أخطأوا في حقهم، فقلب مواليد برج الدلو كبير ويرى الخير في الناس دون أن يصدروا أحكاماً خاطئة.

يعتمدون على أنفسهم

يكره مواليد برج الدلو أن يطلبوا الخدمات ممن حولهم، ويحبوا أن يكونوا مستقلين ولا يعتمدون على الآخرين من أجل سعادتهم، ويحبون القيام بالأشياء بأسلوبهم الفريد.

قابلين للتكيف

يتكيف مواليد برج الدلو مع المواقف الصعبة دون أي شكاوى، فهم أشخاص أقوياء ويواجهون التحديات بحماس كبير، ويحبون إثبات أنفسهم ويمكنهم بذل قصارى جهدهم ليخرجوا أفضل وأقوى ما لديهم، كما أنهم منفتحون على وجهات النظر المختلفة.

طيبون ومتواضعون

يتفاعلون مع المواقف بانفتاح ويكرهون التعامل مع الآخرين ببرود وبطريقة جارحة، وهم مستعدون دائماً على تقديم المساعدة للآخرين.

تعد أكثر الأبراج توافقًا مع برج الدلو هي الأبراج الهوائية: (الدلو، والميزان، والجوزاء)، والأبراج النارية: (الأسد، والقوس، والحمل) فإنهم يملكون نفس العقلية الفكرية لذلك قد يحدث انسجام وعلاقة قوية فيما بينهم [5] .

أما الأبراج الأقل توافقًا مع برج الدلو هي الأبراج المائية: (السرطان، والعقرب، والحوت)، والأبراج الترابية: (الثور، والعذراء، والجدي) من الممكن أن تبني علاقة بين هذه الأبراج مع برج الدلو إلا أنها قد لا تكون طويلة الأمد [5] .

تعرفنا خلال هذا المقال على مميزات وعيوب برج الدلو للرجل والمرأة، يمكن لمواليد هذا البرج أن يفيدوا من حولهم الكثير لأنهم ملهمون ومبتكرون ولديهم أفكار غريبة يمكن أن تُحدث تغيير.

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