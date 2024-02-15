برج القوس صفاته وميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

تعرّفي على مميزات وعيوب برج القوس، وطريقة تعامله في العمل والحب ومع العائلة، والأبراج المتوافقة والمتضاده له بالتفصيل فيما يلي.

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تختلف صفات مواليد برج القوس المرأة عن الرجل والطفل، لذا سنتطرق لصفات كل منهم على حدا فيما يلي:

صفات برج القوس المرأة: [1]

شخصية محبوبة من الجميع.

الصديقة المفضلة للكثير.

تتمتع بنظرة إيجابية للحياة والناس.

يسهل التعامل معها، فهي ليست معقدة.

تحظى بشخصية لطيفة وودودة.

واثقة بنفسها بشكل كبير.

تهتم لما يدور في عقلها وتنفذه، غير آبهة بأفكار الآخرين.

تمتلك ابتسامة ساحرة.

صفات برج القوس الرجل:

يتمتع الرجل القوس بما يلي من الصفات: [2]

النشاط العقلي والبدني، فهو دائماً ما يبحث عن كل ما هو جديد لتعلمه في حياته المهنية والعملية.

يتمتع بشخصية قيادية قادرة على توجيه الآخرين وإلهامهم لكل ما هو جيد ومناسب لهم.

يكره التأجيل وتسويف العمل والأمور.

يحظى بشخصية فلسفية وأفكار مميزة عن الآخرين قادرة على إبهارهم في مختلف الأمور.

يتمتع بنظرة إيجابية للأمور، وبشخصية مرحة، فهو عادةً ما ينشر السعادة في المحيط المتواجد فيه.

شخصية متفائلة ويكون ذلك إما بالخيال أو بالعمل الجاد لتحقيق هذا التفاؤل.

طموح، وواثق بقدراته ومؤمن بأنه سيحقق كل ما يسعى إليه.

صفات برج القوس الطفل:

أما مولود برج العقرب الطفل فيتميز بما يلي:

الصدق والصراحة التي قد تخجل والديه في بعض الأحيان.

شخصية نشيطة بدنياً وعقلياً.

محب للآخرين والعائلة.

الذكاء.

الكرم والإسراف في النقود.

يمتاز مواليد برج القوس بالصفات الآتية: [3]

الكرم الذي يصل حد الإسراف.

شغفهم لتعلم كل ما هو جديد وحبهم للسفر والحرية.

الطموح العالي، والسعي لتحقيقه.

الروح المرحة المنطلقة.

شخصية فلسفية.

التفكير المنفتح على الآخرين ومختلف الثقافات.

القدرة على حل مختلف المشاكل، فهم يتمتعون بشخصية فلسفية.

العمل الدؤوب والإصرار على تحقيق الأهداف.

النظرة الإيجابية للأمور.

الصدق، وكرههم للكذب.

الحماس والانطلاق في الحياة والعمل.

يحب مولود برج القوس العائلة، ويوفر لهم مساحة كبيرة في حياتهم، ويهتم بهم بشكل كبير، ولكن نظراً لانتقاداته الكثيرة المملوءة بالفكاهة، فقد يؤثر ذلك على قوة العلاقة بين مولود برج القوس وباقي أفراد العائلة، حيث يواجه مولود برج القوس العديد من المشاكل مع أصدقائه وعائلته بسبب صراحته الزائدة، ونقده اللاذع، لذا عليه أن يتوخى الحذر في حديثه مع الآخرين ويحاول أن يكون أكثر لباقة ليتجاوز مثل هذا النوع من المشاكل في العلاقات.

يصعب على مولود برج القوس إيجاد الحب الحقيقي في حياته، بالرغم من اكتسابه للعديد من العلاقات العاطفية لشخصيته المرحة، كما أنه من الشخصيات التي تحب التنويع والتغير في علاقاته الاجتماعية، لذا يُنصح بإبقاء مسافة أمان مع مولود برج القوس في أمور العاطفة، حتى تتضح نواياه وتُصبح عواطفه مستقرة. وبالرغم من ذلك، فإن مولود برج القوس إذا وجد شريك حياته فستجده مخلصاً وفياً له، يُضحي بالكثير لنجاح العلاقة معه، ويبذل الكثير لإسعاد شريكه وتحقيق رغباته. تكون العلاقة بين مولود برج القوس والعاطفة حساسة وعميقة، ويستطيع التعبير عن نفسه وعن مشاعره بشكل جيد.

يتميز مولود برج القوس في الحياة المهنية بشخصية قيادة في العمل، فهو مجتهد عنيد في تحقيق أهدافه المهنية، ويحب أن ينجزها بأحسن صورة، كما أنه يعشق التطور وتعلم كل ما هو جديد، ودائماً ما تراه يبحث عن التجديد، فهو يكره الروتين في العمل بشدة، كما أنه صادق وجريء في اتخاذ القرارات وذلك ما قد يسبب له بعضاً من المشاكل مع زملائه في العمل.

يتوافق مولود برج القوس مع كل من الأبراج التالية:

برج الجوزاء: يتوافق برج الجوزاء مع برج القوس، فكلاهما يحبان السفر والمعرفة والتطوير في العمل، الأمر الذي يجعل قضاء وقتهما مع بعضهما البعض أمراً ممتعاً وشيقاً مليئاً بالأحداث والتجارب المهمة، والكثير من الطاقة الإيجابية والتفاؤل.

برج الأسد: يجمع كل من مواليد برج القوي والأسد العديد من الصفات المشتركة كالرومانسية والطاقة البدنية والحماس، فتجد العلاقة العاطفية بينهما مميزة، حيث إن كل منهما يفهم احتياجات الآخر، ويُلبي ما يحتاجه من رومانسية ورعاية.

برج الميزان: يجمع كل من برج القوس والميزان علاقة مميزة تملأها الكثير من الجاذبية والطاقة والإبداع، حيث يتمتع كلا البرجين بالكثير من الرومانسية والطاقة والنظرة الإيجابية للأمور، الأمر الذي يجعل العلاقة بينهما مميزة ومبنية على التفاهم بشكل كبير.

لا يتوافق برج القوس مع الأبراج التالية:

برج الجدي: لا يجمع كل من برج الجدي والقوس الكثير من الأمور والصفات المشتركة، فالجدي شخص مسؤول ومنطوي على نفسه بعض الشيء، أما القوس فهو متهور وغير مسؤول في كثير من الأحيان، الأمر الذي قد يصعب العلاقة بينهما؛ لأنهما متضادان بشكل كبير ولديهما وجهات نظر مختلفة للأمور.

برج الثور: تصعب العلاقة بين مواليد برج الثور والقوس نظراً لعناد كل منهما، وعدم رغبة أي منهما بالتنازل للآخر، كما أن مولود برج الثور شخص جدي ومسؤول بينما القوس فهو عكس ذلك تماماً، بينما برج الثور يتمتع بشخصية بيوتية تُحب الجلوس في البيت بشكل كبير، أما القوس فيحب السفر.

برج السرطان: العلاقة بين مولود برج القوس ومولود برج السرطان مليئة بالاختلافات والمشاكل والمتناقضات، ولكن بالرغم من ذلك، فإنهما ينجذبان إلى بعضهما البعض بشكل كبير، وتجمعهما علاقة مرحة مليئة بالسعادة والضحك، فالقوس سيعلم السرطان روح المغامرة، والسرطان سيعلم القوس المسؤولية.

هناك العديد من العيوب التي يتصف بها برج القوس والتي تتمثل بما يلي:

متهورون في اتخاذ القرارات.

قد يقطعون وعوداً غير قادرين على الالتزام بها.

الصراحة التي قد تصل إلى حد الفظاظة في الكلام.

توجيه الانتقادات اللاذعة للآخرين.

الثقة الزائدة في النفس التي قد تكون منفرة في كثير من الأحيان.

تقديسهم لوجهات نظرهم وآرائهم.

بالرغم من أن مواليد برج القوس يتمتعون ببساطة وعدم التكلف في التعامل إلا أن لديهم بعضاً من العيوب؛ منها:

لا يتحلى مواليد برج القوس بالصبر لذا تراهم دائماً في عجلة من أمرهم، ويرغبون في إنجاز جميع المهمات بسرعة مما قد يوقعهم في الكثير من الأخطاء والمشاكل.

لا يلتزم مواليد برج القوس بالمواعيد والوعود إطلاقاً.

تتسم امرأة برج القوس بالثقة الزائدة يفسرها البعض بالغرور والأنانية.

تفتقد امرأة برج القوس إلى الإحساس بالغير ومراعاة مشاعرهم مما يفسد علاقتها كثيراً ممن حولها.

هناك العديد من المشاهير من مواليد برج القوس، سنستعرض بعضاً منهم فيما يلي:

تُعد صداقة مواليد برج القوس مرحة وممتعة ومشوقة، ولكن عندما يأتي الموضوع إلى الارتباط فعليك التروي قليلاً حتى تتأكدي من استقراره وثبات مشاعره.

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