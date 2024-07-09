توقعات عبير فؤاد لبرج الدلو 2024: عام التحرر التمرد

كشفت عبير فؤاد في حوارها مع ليالينا عن توقعات برج الدلو 2024 واعتبرت أن هذا العام سيكون عام التحرر والتمرد فماذا قالت خبيرة الفلك والأبراج الشهيرة وهل سيكون أصحاب برج الدلو على موعد مع الحب والمال؟.

برج الدلو 2024

وفي توقعاتها لبرج الدلو قالت عبير فؤاد إن هذا العام سيكون عام التمرد والتحرر وأن مواليد برج الدلو سيتمردون على أمور كثيرة كانوا اعتادوا عليها ولكنهم سيعبرون بشكل مفاجئ عن رفضهم لهذه الأمور بكل حسم ويعلنون توقفهم عن ممارستها".

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "بلوتو داخل برجكم وهيقعد 20 سنة داخلين مرحلة مختلفة تماماً وعاوزين تغيروا كل حاجة في الدنيا، كل حاجة كنتوا ماشيين فيها هتوقفوها وتقولوا لا مش هنكمل، حاولوا تعملوا ده بنعومة وبدون صدام.. من أول ٢٦ مايو المشتري هيبدأ يساعدكم بقوة ويخلي عندكم فرص لتحقيق مكاسب هائلة وتوقيع عقود مثمرة، كما ستكونون محظوظين في الحب كمان رغم أنكم تحبوا تبقوا مستقلين لكن يكون عندكم رغبة فالارتباط بداية من أول ٢٦ مايو".

صفات برج الدلو

وعن مواليد برج الدلو فيتميزون بشعورهم بالواجب تجاه عائلتهم، ولكنهم يتوقعون أن تمتلك عائلاتهم صفات الإبداع والنزاهة والفكر، وهو ما سيجعل من علاقتاهم مشروطة بهذا الأمر حيث لن يستكملوا علاقاتهم أو قربهم من أشخاص العائلة دون أن يمتلكوا نفس صفاتهم المشتركة.

وعن صفات برج الدلو في الحب فهو يشترط بأن يكون شريك الحياة متميزاً بالانفتاح والخيال والتواصل ويمتلك روح المغامرة، فضلاً عن تميزه بالنزاهة والصدق، فإذا التقى مولود برج الدلو بشخص يمتلك كل هذه الصفات فستجده شخصاً ملتزماً ومخلصاً في الحب. كما أن برج الدلو شريك لا يحب امتلاك الشريك أو السيطرة عليه، ولكن على العكس تماماً فهم يمنحون من يحبون الاستقلالية والحرية.

شاهدوا توقعات عبير فؤاد:

وعن مولود برج الدلو في العمل فستجده من أصحاب المناصب العليا لديهم قدرة فائقة على استغلال أفكارهم وذكائهم المميز في تجارتهم، ومواليد برج الدلو لديهم قدرة على إلهام من حولهم في البيئات المشتركة.

يتميز مواليد برج الدلو بأن لديهم طموحات كبيرة وعالية يمزجونها دائماً بالمشاعر واللقطات الإنسانية، ويعشق مواليد برج الدلو المال فهم بارعون في صرفه وتوفيره. ومن أفضل بيئات العمل التي يفضلها برج الدلو هي بيئات العمل المفتوحة التي تمنحهم مساحة كبيرة وواسعة من الإبداع والابتكار.

أبراج متوافقة مع برج الدلو

هناك بعض الأبراج التي تحقق توافقاً كبيرا مع برج الدلو وهي:

برج الحمل فتنشأ بين برجي الحمل والدلو علاقة رومانسية عاطفية بشدة، حيث يشترك البرجان في أن كلاً منهم يحتاج إلى مساحته الخاصة ويستطيع كل منهما فهم الآخر جيداً خاصة وأنهم يتبادلان ميزة احترام مساحة الطرف الآخر.. كما أن الحوار بين البرجين دائما شيق وبه مشاعر الدعابة واللطف، ومن أكثر الثنائيات المثالية هي برجي الدلو والحمل.

برج الجوزاء، يتميز مواليد البرجين بالإبداع والذكاء، ولأن برج الدلو يحتاج دائما إلى أن يكون الأشخاص المحيطين به بنفس طباعه فيحب البرجين طريقة تفكير الآخر، وبطريقة ما يوجد في علاقة هذين البرجين التجاذب الفكري الكبير وهو ما يضمن الاستمرارية والتوافق في العلاقة.

برج الأسد، العلاقة بين البرجين تغلفها العاطفة والرومانسية، حيث يبحث كل منهما عن الاهتمام ويمتلكان وجهات نظرهما الخاصة عن الحياة ورغم بعض الاختلافات بين البرجين والتي قد تتسبب في مشاكل بينهما إلا أن العلاقة بينهما لا تخلوا الطرافة.

برج القوس، يتشابه مواليد برج القوس والدلو في طباع كثيرة فكل منهما يحب الحياة، وله شخصيته الحرة والمستقلة فضلاً عن روح الدعابة التي يمتلكها مواليد البرجين وهي ما تجعل من لقائهما وحواراتهما أجواء مليئة بالبهجة والطرافة.

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