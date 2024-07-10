توقعات برج العذراء لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العذراء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج العذراء لشهر يوليو 2024

تنشط بهذا الشهر، وتفعل التحركات والعلاقات الاجتماعية الواسعة، وتشهد نشاطاً كبيراً، فتراهن على التعاون مع فريق أو مجموعة أو مع محيط عمل، وهذا ما يمنحك إنجازات ونجاح.

ترتاح بهذا الشهر فالمريخ يمنحك الحرية، ويدفعك لتسوية المسائل العالقة وملاحقة الشؤون حتى الصحية.

فتستعيد أجواء الود والفرح، وهذا الأمر يشجعك جداً، ويساعدك في أعمالك، وتحرص على تعزيز الصداقات ودعمها بالوقت المناسب، وتقضي أوقات لطيفة وعذبة بصحبتهم.

بتاريخ ٥ يولد قمر جديد ببرج السرطان، وهو يشير لتعامل مع مؤسسة أو فريق أو عمل جديد عبر سفر أو وعود تتلقاها بدعم من جهات قوية.

أما عاطفياً فالأجواء جيدة لتاريخ ١١، ولكن بعد ذلك تدخل مرحلة من التراجع قليلاً؛ بسبب دخول الزهرة لبرج الأسد، والتي تجعلك أكثر اهتماماً بالوضع المالي، والذي قد يؤثر على التطورات العاطفية بحياتك، ولكن احذر قليلاً بهذه المرحلة من بعض الأوهام والشكوك بعلاقتك العاطفية، فقد تختلط الأمور، وقد تعود بعض المشاكل السابقة بالظهور مجدداً مع الشريك.

بانتقال الشمس لبرج الأسد تبدأ الأمور بالفتور قليلاً، وقد تكون التأخيرات من نصيبك فتصرف بهدوء وصبر وضع مخططاتك و تحضيراتك بعيداً عن المخاوف، وربما تعترضك أوضاع مالية دقيقة، فتقلق لبعض العائدات أو المستحقات أو ربما المصاريف الطارئة.

أما من تاريخ ٢٠، ينتقل المريخ لبرج الجوزاء؛ مما يتطلب منك الاهتمام بصحتك وعلاقتك مع أصحاب القرار والنفوذ بمحيطك ومحاولات الحفاظ على سمعتك ومواقعك.

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