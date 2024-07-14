توقعات برج العقرب لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العقرب هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج العقرب لشهر يوليو 2024

في هذا الشهر تدعمك الكواكب، وتحمل لك تطورات إيجابية بأوضاع خاصة ان ولادة القمر ببرج حليف لك وبتاريخ ٥ يشير لبداية جديدة وانطلاقة أو انتقال أو تغييرات بموقع عملي أو مكاني، وربما يكون سفر للبعض أو إطلاق مشروع خاص.

في هذه الفترة تتصل بجماعات فاعلة، وتروّج لأفكار أو منتجات، فيكثر التأييد وقد تعاود اللقاء بمجموعات أو أفراد غابوا عنك.

تحتاج بهذا الشهر لحسن التواصل مع المحيط فعطارد ببرج الأسد والمريخ ببرج الثور يشكلان ببعض الفترات معاكسة تعيق تفاهمك أو إيصال رسائلك للآخرين بلباقة فلا تطرف يا عزيزي وحاول الحفاظ على اعتدالك.

أما عاطفياً، فقد تبدأ الشهر بأجواء جيدة ومناخ عاطفي ملائم لغاية ١١، ولكن بعد هذا التاريخ تنصرف نحو طموحاتك المهنية و انشغالاتك؛ مما يؤثر على علاقتك بالشريك، فقد تبحث عن تحقيق أهداف ومصالح لك حتى بخياراتك العاطفية. أما إذا كنت خالياً، فأنت تتطلع لأشخاص أعلى منك مكانة أو بالسن.

أما عن الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، فقد تجد بعض الصعوبات أو الأوضاع الغير مناسبة؛ نظراً لوجود الشمس ببرج الأسد مقابلة لاكتمال قمر بالدلو، وهذا يعني إغلاق ملف عائلي أو تغيير وانتقال بوضع منزلي أو عقاري والبعض قد يتخذ قرار بارتباط أو انفصال.

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