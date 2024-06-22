أخبار السعودية

السعودية

ترف باذخ وأناقة تفوق الخيال .. فخامة يخت الملياردير السعودي الوليد بن طلال آل مكتوم الأفخم والأضخم في العالم .. كأنه قصر ملكي من الداخل .. شـاهـد الصور

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ترف باذخ وأناقة تفوق الخيال .. فخامة يخت الملياردير السعودي الوليد بن طلال آل مكتوم الأفخم والأضخم في العالم .. كأنه قصر ملكي من الداخل .. شـاهـد الصور

ترف باذخ وأناقة تفوق الخيال .. فخامة يخت الملياردير السعودي الوليد بن طلال آل مكتوم الأفخم والأضخم في العالم .. كأنه قصر ملكي من الداخل .. شـاهـد الصور

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السعودية

الجوازات السعودية تصدر توضيحا هاما يتعلق بمدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة لأول مرة .. وهل يمكن تحويلها لإقامة؟

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الجوازات السعودية تصدر توضيحا هاما يتعلق بمدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة لأول مرة .. وهل يمكن تحويلها لإقامة؟

الجوازات السعودية تصدر توضيحا هاما يتعلق بمدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة لأول مرة .. وهل يمكن تحويلها لإقامة؟

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