ترف باذخ وأناقة تفوق الخيال .. فخامة يخت الملياردير السعودي الوليد بن طلال آل مكتوم الأفخم والأضخم في العالم .. كأنه قصر ملكي من الداخل .. شـاهـد الصور

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