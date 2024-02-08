انت الأن تتابع خبر متى يوم التاسيس بالهجري 1445 وسبب الاحتفال بهذا اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد يوم التأسيس مناسبة وطنية للتذكير بتاريخ تأسيس السعودية والذي ساهم به الإمام محمد بن سعود منذ ما يزيد عن 3 قرون عريقة، وهذا حيث أنشأ كيان عريق يحقق لها الأمن والوحدة والاستقرار ويوحد الناس وينشر الثقافة والعلوم، وتساءل كثير من الأشخاص عن متى يوم التاسيس بالهجري وما هي أبرز الاحتفالات والفعاليات التي يتم إقامتها به لتخليد ذكراه.

متى يوم التاسيس بالهجري

يعد تاريخ تأسيس السعودية تاريخ ثابت ميلاديًا وهو 22 فبراير وللعام الحالي يصادف ذلك التاريخ هجريًا 12 شعبان 1445 والذي يعد إجازة رسمية يحصل عليها كل العاملين والمواطنين والمقيمين بالمملكة بموجب المرسوم الملكي الصادر من قبل الخادم الحرمين الشريفين، وهذا حيث يتم الاحتفال به بتأسيس كيان يضمن الوحدة والاستقرار للشعب السعودي، والجدير بالإشارة أن بمثل ذلك اليوم قد أصبحت مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى.

سبب الاحتفال بيوم التأسيس السعودي

توجد الكثير من الأسباب التي جعلت السعودية تحتفل بتاريخ التأسيس الأول لها والذي وافق 1727 ميلاديًا و1139 هجريًا وهذه الأسباب تتمثل بالآتي:

الاعتزاز بصمود السعودية والدفاع عنها أمام الأعداء.

الفخر بالارتباط الوثيق الموجود ما بين المواطنين وقادتهم.

الاعتزاز بجذور السعودية الراسخة.

استمرار الدولة السعودية على الرغم من الحروب الكثيرة التي مرت بها واستعادتها لقوتها.

الوحدة الوطنية التي أرسى قواعدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

الفخر بإنجازات الملوك ودورهم بتعزيز البناء والوحدة.

كم باقي على الاحتفال بيوم التأسيس؟