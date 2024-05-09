انت الأن تتابع خبر في اليوم الـ 216: 34904 شهداء و78514 إصابة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و 110 إصابات خلال الساعات الـــــ 24 الماضية.

وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34904 شهداء و78514 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.