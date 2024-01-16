مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة يجذب الزوار بفعالياته المتنوعة

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أحمد جودة - القاهرة - تواصلت اليوم، فعاليات مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة، ضمن برامجه التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بالسلام مول، بإقامة العديد من الفعاليات المخصصة للزوار والمتسوقين.

وتتضمن فعاليات المهرجان عرض لمحاصيل الخضار والفاكهة والتمور والبن والورد والفل، والعسل ومنتجات المناحل، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة، وإقامة مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين، وعددًا من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى مرسم وفعاليات للأطفال.

وخصص المهرجان ركنا للطفل تعزيزًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وخططها الرامية إلى الإسهام في أن يكون المهرجان نقطة جذب للأسرة وأطفالهم لزيارة المهرجان وتعريفهم بأقسامه وأركانه المتعددة والفعاليات الترفيهية والتعليمية، من خلال تنوع في الفقرات المناسبة لكل الفئات العمرية من أهالي المنطقة وخارجها من المواطنين والمقيمين، التي لاقت استحسان الزوّار الذين حرصوا على متابعة التنوع في البرامج المقدمة.

كما قدّم مسرح المهرجان المكشوف عددًا من العروض الشيقة الموجّهة للعائلات والأطفال، التي جذبت الزوّار من خلال عروض ومسابقات وألوان وجدت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، وصاحبها ورش عمل بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في المجال الزراعي