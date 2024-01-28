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رياض - احمد صلاح - منصة مدرستي تعتبر إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، والتي تم إطلاقها في عام 2020 بهدف توفير بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة للطلاب والمعلمين، حيث تتيح المنصة للطلاب إمكانية التعلم عن بعد من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل التعليمية، كما تتيح للمعلمين إمكانية التواصل مع الطلاب ومتابعة تحصيلهم الدراسي.

شروط التسجيل في منصة مدرستي

ولكي يتمكن الطالب من التسجيل في منصة مدرستي، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى المدارس السعودية.

أن يكون الطالب حاملاً لرقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي بالسعودية

الدخول إلى موقع منصة مدرستي الإلكتروني. .

. الضغط على أيقونة “تسجيل جديد” الموجودة في أعلى الصفحة.

إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، وهي، رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، اسم الطالب، وتاريخ الميلاد، والصف الدراسي، المدرسة.

ثم القيام بالضغط على زر “التحقق”.

إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الجوال المسجل.

الضغط على زر “تأكيد”، وعند إتمام عملية التسجيل بنجاح، سيتمكن الطالب من الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم إنشاؤها.

خطوات تسجيل الطالب في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا

يمكن للطالب أيضًا التسجيل في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: