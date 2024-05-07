نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للطلاب والمعلمين.. خطوات تسجيل منصة مدرستي 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية العام الدراسي الجديد 1446 هـ، تتجه أنظار الطلاب والمعلمين نحو التسجيل في منصة "مدرستي"، التي تُعد منصة رائدة في مجال التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه المنصة إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة ومبتكرة تسهل عملية التعلم والتعليم عن بعد.

خطوات تسجيل منصة مدرستي 1446.. سواء كنت طالبًا يبحث عن الانضمام إلى منصة "مدرستي" للوصول إلى الموارد التعليمية والدروس، أو معلمًا يسعى لتقديم المحتوى التعليمي وإدارة الصفوف عبر الإنترنت، فإن خطوات التسجيل في المنصة تعتبر أمرًا أساسيًا.

في هذه المقدمة، سنستعرض معًا خطوات التسجيل في منصة "مدرستي" للعام الدراسي 1446 هـ، والتي تعتبر بوابة حيوية لاستكمال التعلم عن بُعد وتحقيق النجاح الأكاديمي في الظروف الحالية وفي المستقبل.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1446

هناك بعض الخطوات التي لا بد من إتباعها للقيام بالتسجيل في مدرستي، وذلك على النحو التالي:



النقر على الرابط الخاص بمنصة مدرستي.

تسجيل الدخول على المنصة.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.إدخال الإسم.

إدخال رقم الهوية.

إدخال رقم الجوال.

انتظار وصول رسالة التحقق على رقم الجوال المسجل في منصة مدرستي.

تسجيل رمز التحقق على المنصة.

الضغط على أيقونة حفظ المعلومات.

خطوات تسجيل المعلمين على منصة مدرستي 1445

هناك بعض الخطوات الهامة التي لا بد من إتباعها عند إجراء تسجيل من قبل المعلمين على المنصة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط منصة مدرستي أو على التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

الضغط على زر البريد الإلكتروني.

الضغط على أيقونة كلمة المرور.

اختر أمر تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف تظهر لوحة قيادة خاصة بالمدرس مستخدم التطبيق، وتفتح أمامه كافة الواجبات المدرسية السابق تعيينها، مع وجود أيقونة إنشاء واجبات مدرسية جديدة.



شروط التسجيل في منصة مدرستي 1445

هناك بعض الشروط التي لا بد من توافرها في كل من يرغب في التسجيل في منصة مدرستي، وذلك كالتالي:

ضرورة تسجيل الطالب مستخدم المنصة في إحدى الهيئات التعليمية التابعة للمنصة الإلكترونية.

عدم ارتكاب أية أخطاء أثناء التسجيل على المنصة.

كما أنه لا يمكن الدخول على المنصة إلا بتسجيل اسم المستخدم وكذلك كلمة السر والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال المدرسة.

ذكر الموهبة التي يمتلكها الطالب في التعليم.

