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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| وزارة التعليم السعودية تحدد مواعيد الاختبارات النهائية وتكشف عن حالات استثنائية لإجراء الاختبارات عن بعد 1445/2024، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تحديد موعد بدء الفصل الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن هذا الموعد سيتم تحديده بالتزامن مع فترة الاختبارات البديلة في حالة إلغاء الاختبارات مباشرة، أو في حالة وجود حالات مرضية محددة تؤثر على الطلاب أو الطالبات. يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر هنا.

الطلاب المسموح لهم لإجراء الاختبارات عن بعد في السعودية

أفصحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن استثناءات محدودة تسمح بإجراء الاختبارات عبر الإنترنت باستخدام منصة مدرستي التعليمية، في حال عدم القدرة على إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بشكل مباشر.

وأكدت الوزارة على وجود إجراءات محددة للسماح بنقل الاختبارات إلى النمط الإلكتروني في ظروف معينة.

وأوضحت الوزارة أنها قدمت تسهيلات للطلاب الذين تمنعهم ظروف خاصة من الحضور الفعلي للمدارس لأداء الاختبارات، وشددت على أهمية تقديم مبررات موثقة ومقبولة ضمن الأطر التي حددتها لتأكيد أحقية الطالب في الاستفادة من هذا الاستثناء وأكدت على ضرورة ضمان العدالة والشفافية في العملية التقييمية.

حالات تحويل الاختبارات من حضورية إلى عن بعد

يشار إلى أن آلية اعتماد الاختبارات عبر الإنترنت بدلًا من تلك التي تجرى وجهًا لوجه تشمل الحالات التالية:

الطلاب الذين يعانون من المرض أو يواجهون ظروفًا أسرية تمنعهم من المشاركة في الاختبارات الشخصية.

الطلاب المنتشرين في مناطق الحدود.

الأفراد الذين يعانون من إعاقات دائمة ويحتاجون إلى رعاية مستمرة في المنزل أو الذين يعانون من أمراض معدية.

الطلاب الذين يشكل خروجهم من المنزل خطرًا بسبب حالة مرضية والتي تتطلب رعاية مستشفية.

المصابون بأمراض مزمنة أو حالات طارئة تحول دون حضورهم الاختبارات، حيث يجرى لهم الاختبار في مكان إقامتهم الطبية.

الطلاب المحتجزين في مراكز إصلاحية أو السجون، حيث يُعقد الاختبار خلال فترات محددة.

حالات الغياب الجماعي للطلاب

يحق لمدير التعليم تقديم إذن بالغياب الجماعي للطلاب نظرًا للظروف الاستثنائية، ولكن بشرط الحصول على موافقة كتابية منه لتغطية حالات الغياب هذه خلال فترات الامتحانات، وتشمل هذه الظروف الطارئة الفيضانات والأحوال الجوية القاسية أو عند صدور تحذير أحمر من المركز الوطني للأرصاد الجوية.