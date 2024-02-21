انت الأن تتابع خبر ظهرت عبر الموقع الرسمي... نتيجة نظام نور EduWava برقم الهوية 1445 من خلال الخطوات التالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في السعودية نتيجة نظام نور 1445، حيث قد أدى الطلاب اختبارات الفصل الثاني، ومن جانبها فقد وفرت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض المنصات التي يمكن لجميع الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجتهم الحصول عليها من خلالها، وأشهر تلك التطبيقات هي تطبيق أو موقع نظام نور وتطبيق توكلنا ومنصة مدرستي التابعين لوزارة التعليم السعودي، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

طريقة الاستعلام عن نتيجة نظام نور

وحتى يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الطلاب برقم الهوية، يجب اتباع بعض الخطوات كما يلي:

في البداية يجب على الراغبين الدخول إلى نظام نور بواسطة بوابة النفاذ الموحد.

بمجرد الوصول إلى بوابة النظام، اختر الرابط المكتوب باسم الطلاب، ومن ثم حدد الطالب الذي تريد الاطلاع على تقييمه في الاختبارات الأخيرة.

تسجيل بيانات الطالب بشكل صحيح، بما في ذلك رقم الجلوس والإسم ورقم الهوية.

ثم يجب النقر على خيار إعدادات، ثم اختيار كلمة التقارير.

كيف اتطلع على نتيجتي من منصة مدرستي؟

وبعدما قمنا بتحديد طريقة الحصول على النتيجة من خلال منصة نظام نور التابعة لوزارة التربية والتعليم، يمكنك أيضا الاطلاع على نتائج الطلاب عن طريق منصة مدرستي، وذلك من خلال منصة مدرستي، وللاطلاع على النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية عبر محرك البحث جوجل كروم.

ثم قم بالضغط على حساب Microsoft للطلاب الخاص بك.

سوف يطلب منك بعض بياناتك، قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي تتبعك.

بعدها يجب أن تضغط على تسجيل الدخول.

سوف يظهر أمامك عدة خيارات، اضغط على خيار النتائج الدراسية.

حدد نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي.

اضغط على زر الاستعلام لتظهر لك النتائج الخاصة بك أو لإبنك، ويمكنك أيضا طباعة النتيجة من خلال المنصة.