انت الأن تتابع خبر رابط نظام noor التعليمي للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد موقع نظام noor التعليمي أحد أهم المواقع الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا في المملكة، وذلك بهدف تسهيل الوقت والجهد على الطلاب من خلال الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا بعد الانتهاء من أداء اختبارات الترم الثاني 1445 بدلا من الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب، أيضا الموقع يقدم عدة خدمات آخرى متنوعة لكافة الطلاب والمعلمين كما أن الطلاب قاموا بالبحث عن موعد ظهور النتيجة تزامنا مع نشر الوزارة بيان تتحدث فيه عن الموعد الذي سترفع فيه النتيجة على المنصة لهذا سنعرض لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة.

لكي تتمكن من الاستعلام على النتيجة عليك أن تعلم جيدا أن منصة noor هي أفضل وسيلة تعليمية يمكنك الحصول على النتيجة من خلالها ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتفعيل وإطلاق عدة منصات إلكترونية أخرى أتاحتها للطالب من أجل تسهيل عملية استخراج النتيجة، لذلك سوف نعرض لكم الرابط من خلال السطور القادمة:

في البداية، قم بالولوج إلى موقع نظام noor التعليمي.

ثم اضغط على زر تسجيل الدخول في منصة أبشر .

يجب عليك التسجيل عن طريق بوابة النفاذ الموحد.

بعد ذلك سوف تجد عدة خيارات اختر الطريقة التي تناسبك لإنشاء حساب شخصي جديد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

من الضروري أن يقوم الطالب بتحديد أقرب مدرسة للنظام.

خطوات الاستعلام عن النتائج برقم الهوية

أتاحت وزارة التربية والتعليم في السعودية إمكانية الاستعلام على النتيجة برقم الهوية، وذلك من خلال التسجيل في منصة نور التعليمية عبر بوابة النفاذ الموحد عن طريق إتباع الخطوات القادمة:

قم بالدخول إلى منصة نور.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك بشكل صحيح.

يجب عليك تسجيل كلمة المرور من خلال حسابك الشخصي الموجود في منصة أبشر .

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعد إجراء جميع الخطوات السابقة بشكل صحيح، انقر على كلمة الإخطار الأكاديمي لكي تظهر لك النتيجة على الشاشة أمامك.

المنصات الإلكترونية الأخرى التي أتاحتها الوزارة

وفرت وزارة التعليم السعودية عدة منصات أخرى للطلاب للاستعلام عن النتيجة، يمكنك التعرف عليها من خلال السطور القادمة: