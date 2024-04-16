نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من المرور بسبب الامطار الغزيزة في مختلف الأنحاء السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن تحذيرات إدارة المرور بسبب الحالة المطرية والأمطار الغزيرة التي تسود معظم الأنحاء في البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2024.

وحذر المرور السعودي من خطورة القيادة أثناء هطول الأمطار؛ الأمر الذي قد يسبب انزلاق المركبة في حالة القيادة بسرعة عالية.

وتابع المرور أن المطر يجعل الطرق زلقةً وغير مستقرة، مشيرًا إلى أن القيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان.

وأشار إلى أن معدل تواصل الإطارات مع الأرض يكون شبه منعدم في حالة القيادة بسرعة ما يسهل انزلاق المركبات.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.

في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض والقصيم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في معظم الأنحاء السعودية