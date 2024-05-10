أحمد جودة - القاهرة - طريقة الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي للمواطن

مع تدهور الأوضاع المادية لدى البعض من المقيمين بالمملكة العربية السعودية نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، أدى إلى تدهور الأوضاع المادية لدى الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، مما جعل الكثير من المواطنين الأشد احتياجًا البحث عن كيفية طلب مساعدة مالية أو عينية من الديوان الملكة السعودي الذي يعمل تحت الجهات الحكومية السعودية، فقد تعمل المؤسسة علي مد يد للمواطن السعودي والمقيم، أبرزها الديوان الملكي.

الاستعلام عن طلب مساعدة الديوان الملكي



في نطاق حديثنا عن طلب مساعدة مالية من أهل الخير بالسعودية، سوف نتناول من خلال هذه الفقرة طريقة الاستعلام عن طلب مساعدة الديوان الملكي، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة إذا قدمت طلب مسبق وترغب في التعرف على هل تم الموافقة أم لا، والخطوات هي كالتالي:



يتوجه الشخص مقدم الطلب إلى الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي.

تسجيل بيانات الدخول.

من واجهة صفحة الموقع الرئيسية يتم اختبار أيقونة الاستعلام عن المعاملات.

بعد ذلك على الشخص مقدم الطلب إدراج رقم طلبه المرسل للديوان الملكي في الحقل الخاص به.

يتم اضغط على خانة الاستعلام المدرجة أمامه.

وهنا سوف يتم الانتقال بشكل مباشر عبر الصفحة التي تحتوي على المعلومات الخاصة بنتيجة الطلب الذي قمت بتقديمه.



شروط طلب مساعدة مالية وعينية الديوان الملكي



يقدم الديوان الملكي السعودي كافة المساعدات والمعونات للمواطن بشروط محددة، حيث يشترط:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي لديه الجنسية.

إرسال صورة شخصية وصورة من الهوية الوطنية مع الطلب.

تجهيز كافة الأوراق التي تثبت إحتياج المتقدم إلى المساعدة.

إرسال نموذج يشرح حالة الطلب والأسباب.