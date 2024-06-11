نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة الشؤون الدينية تطلق مبادرة " بالتي هي أحسن " لتكريس التسامح والاعتدال في موسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

‏ أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة " بالتي هي أحسن " لتكريس قيم التسامح والتعايش والوسطية في الحج، وتعزيز التوعوية الدينية الميدانية؛ وإثراء التجربة الدينية، وتكريس قيم الوسطية والدعوة، باللين والحكمة والموعظة الحسنة التي هي أحسن، وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال نصح الحجاج، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بالمنهج اللين والحكمة والموعظة الحسنة، علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من ضيوف الرحمن؛ أثناء أداء المناسك والعبادات، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والوسطية، ونشر العقيدة الصحيحة، والسنة المطهرة، وإنجاح الرحلة الإيمانية، وتمكين الحجاج من أداء نسكهم وعباداتهم في أجواء تعبدية إيمانية، وفق المقتضى الشرعي الصحيح الموافق لهدي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم