نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان صيف المذنب 24 يواصل فعالياته بأكثر من 20 فعالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة المذنب بالتعاون مع القطاع الخاص فعاليات مهرجان صيف المذنب 24، بأكثر من 20 فعالية من الفعاليات الترفيهية المتنوعة المقامة في متنزه خرطم بالمحافظة.

وتنوعت الفعاليات ما بين عروض الدمى، ومسرح الطفل، إضافة إلى فعالية استعراض السيارات، والسيرك العالمي، وعروض الخيل، والأسر المنتجة، وسيارات الفود ترك، والفنون الشعبية، وركن للحرف اليدوية.

حيث يعد المهرجان وجهة سياحية لأهالي منطقة القصيم، حيث بلغ عدد الزوار اليومي للمهرجان 3000 زائر، كما يهدف المهرجان الذي يمتد لمدة ثلاثين يومًا لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة