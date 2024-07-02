فن ومشاهير

بإطلالة شبابية.. جلسة تصوير جديدة لـ أصالة (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم -  

خضعت النجمة السورية أصالة، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور حسين باشا، جاء ذلك تزامنا مع طرح ألبومها الجديد "ثم أنا"، الذي احتفلت بطرحه مؤخرًا، وفاجأت به الجمهور بتقديم أغاني باللهجة الخليجية والعراقية.

إطلالة أصالة 

ظهرت أصالة كالأميرات، بتكنيك over power the sun وهو مزج مع اشاعه الشمس للوصول إلى اللون اليرونزى مع الاحتفاظ بتفاصيل الخلفية.

61f276d65c.jpg
b1c9edb48f.jpg

أحدث اعمال أصالة 


ولاقت أغاني الألبوم الجديد للفنانة أصالة تفاعل كبير من الجمهور فور طرحها بالتعاون مع روتانا، خاصة بسبب تألق الفنانة أصالة في أداء اللهجة الخليجية في الألبوم، بالإضافة إلى تفوقها الواضح في أداء اللهجة العراقية، خاصة في أغنية "أمان أمان"، مع الشاعر ضياء الميالي والملحن نصرت البدر والموزع أمجد أجعاتي، وهي الأغنية التي سجلتها أصالة في العراق بالإضافة إلى أغنية "إنسان" مع الشاعر محمد الترك والملحن كرار شريف والموزع علي روني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا