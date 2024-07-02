بإطلالة شبابية.. جلسة تصوير جديدة لـ أصالة (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

خضعت النجمة السورية أصالة، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور حسين باشا، جاء ذلك تزامنا مع طرح ألبومها الجديد "ثم أنا"، الذي احتفلت بطرحه مؤخرًا، وفاجأت به الجمهور بتقديم أغاني باللهجة الخليجية والعراقية.

إطلالة أصالة

ظهرت أصالة كالأميرات، بتكنيك over power the sun وهو مزج مع اشاعه الشمس للوصول إلى اللون اليرونزى مع الاحتفاظ بتفاصيل الخلفية.

أحدث اعمال أصالة



ولاقت أغاني الألبوم الجديد للفنانة أصالة تفاعل كبير من الجمهور فور طرحها بالتعاون مع روتانا، خاصة بسبب تألق الفنانة أصالة في أداء اللهجة الخليجية في الألبوم، بالإضافة إلى تفوقها الواضح في أداء اللهجة العراقية، خاصة في أغنية "أمان أمان"، مع الشاعر ضياء الميالي والملحن نصرت البدر والموزع أمجد أجعاتي، وهي الأغنية التي سجلتها أصالة في العراق بالإضافة إلى أغنية "إنسان" مع الشاعر محمد الترك والملحن كرار شريف والموزع علي روني.