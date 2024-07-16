30 يومًا إجازة مدفوعة و4 رسمية لمنسوبي التجمع الصحي بالشرقية

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أحمد جودة - القاهرة - حددت شركة الصحة القابضة، بنود العقد للراغبين من منسوبي التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية للانتقال إلى الشركة.

وتضمنت بنود العقد وجود إجازة سنوية مدتها 30 يومًا مدفوعة الأجر، و4 إجازات رسمية، إجازة عيد الفطر (4 أيام)، إجازة عيد الأضحى المبارك (5 أيام)، إجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، مع استحقاق الموظف راحة أسبوعية تحدد وفق متطلبات العقد.

ومدة العقد سنتين من تاريخ إبرام العقد على أن تكون ساعات العمل 48 ساعة في الأسبوع وتحدد ساعات العمل اليومية حسب الاحتياج وظروف العمل مع وجود التغطية العلاجية للموظف وعائلته ووالديه داخل شبكة النظام الصحي والشبكات التابعة للصحة القابضة.

وأكدت وزارة الصحة، التزامها عند البدء في نظام التحول أو التخصيص في شركة الصحة القابضة بوضع معايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبينت الوزارة، أن هذه المعايير في ما يخص المشمولين باللائحة تشمل المؤهلات والخبرات وتقييم الأداء الوظيفي وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وفي ما يتعلق بالكادر الإداري تشمل المؤهلات والخبرات وتقييم الأداء الوظيفي، مشيرةً إلى أنه لا توجد مؤهلات مستبعدة ولا حد أدنى للمؤهل للانتقال للشركة والمطلب الرئيسي في معيار المؤهل أن يكون المؤهل متوافقًا مع متطلب التسكين على الوظيفة الحالية، وتبرم شركة الصحة القابضة عقد عمل وفقًا للنظام الوظيفي المعمول به للعامل المجتاز للمعايير وأسس المفاضلة، وأن التابعين لنظام العمل والعمال تعد خدماتهم متصلة في ما يتعلق برصيده من الإجازات.