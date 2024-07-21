نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير حائل يدشن مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بالإمارة اليوم، 11 مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تجاوزت 642 مليون ريال.
ووضع أمير حائل حجر الأساس لـ22 مشروعًا مائيًا وبيئيًا وزراعيًا بتكلفة مالية تجاوزت 842 مليون ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من مسؤولي الإمارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
ونوه أمير حائل بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة لمشاريع المنطقة في مجالات البيئة والمياه، مشيدًا بدور وزارة البيئة والمياه والزراعة والقائمين على فروع الوزارة في المنطقة، مبينًا أن انتقال هذه المشاريع من مرحلة الفكرة والحلم إلى مرحلة التنفيذ يعزز التفاؤل بمستقبل الأجيال القادمة، في ظل تناغم وتكامل مختلف الوزارات والإدارات الخدمية، إضافة إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص، مؤكدًا حرصه على تعزيز منظومة تنموية شاملة تعود بالنفع على المواطن والمقيم بالمنطقة.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه المشاريع تأتي استكمالًا لتنفيذ خطة الوزارة في مناطق المملكة كافة، وفق إستراتيجيات طموحة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن عدد المشاريع المدشنة في المنطقة اليوم بلغ 11 مشروعًا مائيًا، بتكلفة مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 642 مليون ريال، نفذتها شركة المياه الوطنية، تسهم في دعم الاستدامةِ المائيةِ في المنطقة.
وبين أن بعض هذه المشاريع تتضمن تطوير عدد من محطات المياه، واستكمال مشاريع خطوط نقل المياه وشبكات الصرف الصحي بالمنطقة بأطوال بلغت 307.661 مترًا طوليًا، واستكمال الأعمال المتبقية من مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل، حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ وإنشاء شبكات فرعية وخطوط رئيسية بطول إجمالي يبلغ 218.532 مترًا طوليًا لدعم إستراتيجية الحفاظ على البيئة وحماية المنطقة من آثار تسربات مياه الصرف الصحي للمياه السطحية، وتنفيذ 23 سدًا مائيًا بسعة إجمالية تبلغ 7 آلاف متر مكعب بهدف إيصال المياه للمستفيدين ورفع نسبة تغطية المياه في المنطقة.
وبيّن أنه في إطار تعزيز مصادر المياه واستدامتها وتأمينها بكميات موثوقة وبجودة عالية، وتوسيع شبكات الصرف الصحي ومعالجتها وإزالة الضرر البيئي، وتنمية القطاع الزراعي بالمملكة، فقد تم وضع حجر أساس 22 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بالمنطقة تتجاوز تكلفتها 842 مليون ريال، تتضمن وضع شركة المياه الوطنية حجر أساس 11 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بقيمة تتجاوز 684 مليون ريال، منها 5 مشاريع مائية بقيمة تتجاوز 356 مليون ريال تتضمن تنفيذ شبكة مياه «مخطط المدائن»، وخطا ناقلا للمياه بمدينة حائل بطول 281 ألف متر طولي، وتطوير شبكات مياه «وسط حائل»، وتنفيذ شبكات مياه بمحافظات وقرى المنطقة بأطوال تتجاوز 300 ألف متر طولي، إضافة إلى 6 مشاريع بيئية تتضمن إنشاء عدد من شبكات الصرف الصحي، وزيادة نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة بتكلفة تتجاوز قيمتها 327 مليون ريال.
وأشار الفضلي إلى أن مشاريع حجر الأساس بالمنطقة تضمنت وضع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حجر أساس لـ7 مشاريع تستهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير بالمنطقة بقيمة مالية تتجاوز 116.5 مليون ريال، وقيام «الوزارة» بوضع حجر الأساس لمشروع ردم وتحصين 1200 بئر من الآبار المهجورة والمكشوفة بتكلفة تتجاوز 3.6 مليون ريال، كما تتضمن قيام برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» بوضع حجر أساس 3 مشاريع لإنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية، وإنشاء مجمع المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني، ومحطة لتربية ملكات النحل بتكلفة تتجاوز قيمتها 38 مليون ريال.
ونوه بنمو مؤشرات أداء برامج الدعم المقدمة للمنطقة التي شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال الدعم المقدم عبر برنامج الإعانات الزراعية، حيث تم تقديم دعم سخي لقطاعات المواشي والدواجن والنحل والتنمية الريفية بلغ أكثر من 286 مليون ريال، مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية ساهم في تمويل 767 مشروعًا عام 2023م بقيمة تتجاوز 120 مليون ريال، ودعم 883 مشروعًا بالمنطقة خلال العام الحالي بقيمة تمويلية تجاوزت 142 مليون ريال، كما ساهم في تمويل 608 قروض بقيمة إجمالية تجاوزت 274 مليون ريال، وخلال العام الحالي قدم 900 قرض بقيمة تجاوزت 115 مليون ريال في المنطقة.
وفي ختام تصريحه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروعات المائية والبيئية والزراعية التي تم تدشينها، ووضع حجر الأساس لها بالمنطقة، ستسهم في زيادة نسب التغطية للخدمات المائية، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه، وتحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الأمطار، إضافة إلى زيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية، وتحسن الأداء التشغيلي، وزيادة المساحات الخضراء في المنطقة، وتوفير حلول بيئية مستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.