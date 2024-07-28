نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعقد اجتماع مجلس إدارتها الثاني لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏عقدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرين ناقش خلالها عددًا من الموضوعات ‏التي تسهم في تحقيق مستهدفات الهيئة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستضاف المجلس قيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏لاستكمال الجهود المشتركة في معالجة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، إضافة إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التنمية الاجتماعية.

‏كما ناقش المجلس التوجهات الإستراتيجية ومؤشرات الأداء للهيئة للخمس سنوات القادمة، وما تعمل عليه الهيئة من برامج تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وافق على قواعد المخالفات المتعلق بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

‏كما اطلع على ما عملت عليه الهيئة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من مبادرات وبرامج وفعاليات خلال الربع الثاني للعام 2024.

‏يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف القطاعات، إلى جانب توعية المجتمع عن الإعاقة وأسبابها، والوقاية والرعاية والتمكين والوصول بها إلى مجتمع شامل وموائم