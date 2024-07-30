نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «التحول الصحي» يسهل وصول أكثر من 30 مليون مستفيد للخدمات الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسهم برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- ضمن جهوده لتسهيل الوصول لخدمات الرعاية الصحية، في بلوغ مستفيدي تطبيق صحتي إلى أكثر من 30 مليون مستفيد مقارنةً بالعام السابق بنسبة زيادة بلغت 15%، وبلغ إجمالي الاستشارات الافتراضية 1.6 مليون استشارة، و9.2 مليون موعد افتراضي تم حجزه عبر صحتي وغيرها من التطبيقات والحلول الرقمية التي تمكِّن المستفيد من الوصول للعديد من الخدمات بسهولة أكبر، ومن بينها: اسعفني، المواعيد عن بعد، صحة المرأة، الاستشارات الصحية الرقمية الوطنية، واستعراض الإجازات المرضية والتقارير الطبية.

وجاءت هذه الخدمات الرقمية المذكورة، ضمن حزمة من التقنيات بهدف تمكين وتسهيل وصول المستفيد للخدمة في ظل عصر التحول الصحي، مما أسهم في ارتفاع نسبة التجمعات السكنية بما فيها الطرفية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى 96.41%.

وتضمن التقرير السنوي للبرنامج لعام 2023 حجم المستفيدين من برنامج الطب الاتصالي للفحص المبكر عن اعتلال الشبكية السكري عن بعد، الذي يعنى بوضع أجهزة تصوير قاع العين بمراكز السكري والرعاية الأولية، وربطها بمراكز قراءة الصور بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بهدف التدخل المبكر وتحسين فرص العلاج ضد مضاعفات السكري بالعيون، وتقليل نسب الإصابة بالعمى بسبب هذا المرض؛ حيث استفاد من هذه التقنية ما يزيد عن 30 ألف مستفيد سنويًا.

وبين التقرير السنوي أن الطاقة الاستيعابية في مستشفى صحة الافتراضي وصلت إلى 480 ألف مستفيد، حيث يرتبط بأكثر من 170 مستشفى في أنحاء المملكة، لتقديم 29 خدمة رئيسة، و73 خدمة فرعية، ومن أبرز التقنيات المعتمدة داخل المستشفى: الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات التصوير، والروبوتات، والميتافيرس.

وفيما يتعلق بتفعيل نموذج الرعاية الصحية الحديث في مسار الرعاية المنزلية، أوضح التقرير أن عدد المستفيدين من الزيارات المنزلية بلغ 68 ألف مستفيد عبر أكثر من مليون زيارة، تباشرها 2846 قوة عاملة، فيما بلغ عدد المستشفيات التي طبقت هذا المسار 246 مستشفى في مختلف أنحاء المملكة، حيث شمل مسار الرعاية المنزلية: الرعاية التمريضية، الرعاية التنفسية، الرعاية الطبية، إدارة الأدوية، الصحة النفسية، خدمات التغذية، الخدمات الاجتماعية، التأهيل والعلاج الطبي.