نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الـ4 لإمارات المناطق في محافظة جدة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات الملتقى السنوي الـ4 لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، وتستضيفه إمارة منطقة مكة المكرمة لمدة يومين بمحافظة جدة، بحضور وكلاء إمارات المناطق والوكلاء المساعدين للشؤون التنموية، وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية، لتحقيق تنمية وطنية شاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، وتعزيز الأداء، ودعم مبادرات خدمة المجتمع، وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دفع عجلة التطوير الشامل والتنمية الواعدة ورفع مستوى جودة الحياة.

ويصاحب الملتقى اجتماع لوكلاء الإمارات المساعدين للشؤون التنموية، وورش عمل وجلسات حوارية خاصة بدعم الجوانب التنموية في إمارات المناطق، ومعرض بعنوان «المبادرات التنموية»، تستعرض من خلاله المبادرات والتجارب التنموية، وانطلاق الملتقى الوطني الأول للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنيًا والمعرض المصاحب له، وتقام على هامشه جلسات حوارية تتناول تعزيز دور القطاع الثالث.