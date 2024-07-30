نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق الموارد يطلق برنامجًا تدريبيًا في هندسة البنية المؤسسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في هندسة البنية المؤسسية تحت مسمى Togaf Certificate، وذلك استمرارًا لجهود الصندوق في تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تعزّز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يأتي ضمن برنامج التدريب الإلكتروني (دروب)، وتقدمه إحدى الجهات التدريبية العالمية، ويتضمن 15 وحدة تدريبية، إلى تمكين المستفيدين من تطوير نطاق واسع من الأطر الهندسية المختلفة لتكنولوجيا المعلومات، وتصميم وتقييم وبناء الإطار الهندسي وتقليل تكلفة التخطيط والتصميم والتنفيذ، كما يتواكب مع جهود الصندوق في توفير فرص تدريبية عملية عالية الجودة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل والقطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.

ويعمل البرنامج على إكساب المتدربين معرفة متعمقة حول إطار حوكمة هندسة البنية المؤسسية والإجراءات والقدرات والمسؤوليات والأدوار لفريق هندسة البنية المؤسسية، كما سيتعرف المتدربون على الخطوات اللازمة لتنفيذ هندسة البنية المؤسسية ودعم أعمال تطويرها وإنشاء وتوثيق الهندسيات الانتقالية، وسيكتسبون معرفة شاملة عن كيفية تحديد أصحاب المصلحة ومخاوفهم وآرائهم والتواصل المتعلق بالأعمال.

وسيحصل المتدربون بعد استكمال المحتوى التدريبي والتقييمات والمشاريع واجتياز الاختبار النهائي، على الشهادة الاحترافية في هندسة البنية المؤسسية في Togaf Certificate.

