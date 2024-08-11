نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الرياضة توقِّع مذكرة تفاهم مع هيئة الرياضة البحرينية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وقَّع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في باريس اليوم، مع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم بين الطرفين في مجال الرياضة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، في القطاع الرياضي، تحديدًا في مجالات الاستثمار والتسويق الرياضي، وإدارة المنشآت الرياضية صيانة وتشغيلًا، وتطوير آليات استثمار المنشآت الرياضية، وإنشاء الأكاديميات واكتشاف المواهب، وتأهيل الكوادر الرياضية وتنميتها، وإعداد برامج طويلة المدى للاعبين، إلى جانب إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية، بما في ذلك إقامة المعارض وتنظيم البطولات والمسابقات، وتفعيل الرياضات المجتمعية والنسائية والبارالمبية ورياضة الفنون القتالية، علاوة على التعاون في تخصصات الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات.

يذكر أنَّ وزارة الرياضة تسعى من خلال توقيع مذكرات التفاهم، إلى بحث سبل التعاون مع عددٍ من الجهات محليًا وخارجيًا، بما يخدم جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة