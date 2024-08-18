انت الأن تتابع خبر ضجة في دوري روشن.. نجم كبير من ريال مدريد قادم في صفقة قياسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "جلوبو" البرازيلية صباح اليوم الخميس عن مفاوضات جادة قد بدأت بين صندوق الاستثمارات السعودي ووكيل أعمال إيدر ميليتاو، المدافع البارز في صفوف ريال مدريد، لانتقاله المحتمل إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الانتقالية الصيفية الجارية. وتأتي هذه المفاوضات في إطار سعي الأندية السعودية لتعزيز صفوفها بلاعبين من ذوي الخبرات العالية.

وقالت الصحيفة إن وكيل ميليتاو ينوي زيارة إسبانيا قريبًا لتقديم العرض الرسمي لإدارة ريال مدريد وبحث تفاصيل الصفقة، مما يمثل خطوة حاسمة نحو تحديد مستقبل اللاعب البرازيلي. وعلى الرغم من عدم الإشارة إلى النادي السعودي الطامح لضم ميليتاو، فإن التوقعات تشير إلى أن نادي الاتحاد قد يكون الوجهة الأقرب له.

تتوقع الأوساط الرياضية أن يكون انتقال ميليتاو، الذي يُعد من أفضل المدافعين عالميًا، إضافة قوية للدوري السعودي، بما يعزز المنافسة ويجذب المزيد من الاهتمام إلى دوري روشن. هذا بالتزامن مع جهود الأندية السعودية المستمرة لجذب نجوم عالميين ورفع مستوى المسابقة.

مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، تبقى الأنظار مشدودة نحو ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، ويُنظر إلى إتمام الصفقة على أنه سيكون تأكيدًا على استمرار جهود تعزيز الدوري السعودي واستقطابه لكبار اللاعبين العالميين.