انت الأن تتابع خبر ياسر القحطاني مجدداً.. تحليلات صادمة تثير السخرية بسبب كامافينجا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال، إثارة الجدل بتحليلاته خلال التغطية الإعلامية لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي عبر قناة "bein sports" القطرية.

وفي تعليقاته، انتقد القحطاني أداء الثلاثي الهجومي لريال مدريد، رودريجو وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، مشيرًا إلى أنهم لم يظهروا بالمستوى المطلوب. وأضاف أن على المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على الكرواتي لوكا مودريتش أو الفرنسي إدواردو كامافينجا في الشوط الثاني لتحسين الأداء.

بيد أن هذه التصريحات فتحت باب السخرية على القحطاني، خاصة أن كامافينجا لم يكن متواجدًا في قائمة الفريق للمباراة بسبب إصابة بالركبة تعرض لها قبل ساعات من اللقاء. تعرض القحطاني لانتقادات وسخرية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث أشار المتابعون إلى جهله بغياب كامافينجا عن المباراة نتيجة للإصابة.

تلقي هذه الحادثة الضوء على أهمية الدقة والمعرفة الحالية بتفاصيل الفرق واللاعبين أثناء التحليل الرياضي، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المحللون الرياضيون في مواكبة المعلومات المستمرة.