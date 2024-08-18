المركز السعودي لزراعة الأعضاء يطلق برنامج "تبادل الكلى بين الأسر"

انت الأن تتابع خبرالمركز السعودي لزراعة الأعضاء يطلق برنامج "تبادل الكلى بين الأسر" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساهم "البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر" والذي أطلقه المركز السعودي لزراعة الأعضاء في حل أزمات كثير لمن يعانون من الفشل الكلوي ، و تندرج فكرة البرنامج حول توفير الكلى للأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي وبحاجة إلى الزراعة وذلك من خلال التبادل بين الأسر.

وقد أوضح الدكتور "طلال القوافي" المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء أن إجمالي عمليات زراعة الكلى التي تمت في المملكة العربية السعودية بلغ نحو 17,833 عملية ، منها 78% متبرعين أحياء، وذلك منذ بداية برنامج زراعة الأعضاء حتى نهاية العام الماضي 2023.

كما يتطلع المركز إلى زيادة أعداد المتبرعين لتوفير المزيد من خدمات زراعة الكلى ، وقد أشار المركز أن عدد عمليات زراعة الكلى في العام الماضي 2023 فقط وصل إلى 1,439 عملية منها 181 عملية زراعة من متبرعين بعد الوفاة ، 1258 عملية من متبرعين أحياء ،

كما بلغ عدد المراكز المعتمدة في السعودية في عام 2023 نحو 28 مركـز زراعة معتمــــد في أنحاء المملكة.

ومع توفير العديد من المبادرات من قبل المركز مثل: برنامج تبادل الأعضاء ، مبادرة عطاء ، بالإضافة إلى زيادة عدد المتبرعين والتي تعتبرهدفاً اســتراتيجياً للمركز ، فإنه من المتوقع وصول عدد مرضى الغسيل الكلوي في المملكة إلى 25,000 مريض بحلول عام 2030.

وتعد المنطقتين الوسطى والشمالية من أعلى معدلات حدوث الفشل الكلوي النهائي بواقع «155 الى 157» مريضًا لكل مليون نسمة سنويًا ، يليها المنطقة الغربية بواقع 153 مريضًا لكل مليون نسمة، كما سجلت أدنى المعدلات بنحو 139 و132 مريضًا لكل مليون نسمة ، في حين بلغ المتوسط على المستوى الوطني حوالي 149 مريضًا لكل مليون نسمة، مما يعني دخول حوالي 5000 مريض جديد إلى برنامج الغسيل الكلوي سنويًا.

وتتمثل أولى مراحل البرنامج في توفير مراكز زراعة الكلى في كل من:-

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.

مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

وتأتي بالتبعية مراكز زراعة الكلى كافة في مختلف مناطق المملكة.

ومع بداية المرحلة الثانية من البرنامج فقد وجه دعوة إلى برامج زراعة الكلى بالمملكة جميعها للمشاركة في "البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر" لتحقيق هدف البرنامج بزيادة نسبة المتبرعين الأحياء من 10% إلى 30%.