حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - ما هي انواع الكلادينج؟ تتعدد أنواع الكلادينج في الأسواق منها الصيني والمصري والخليجي والكوري أيضا وجميعهم ممتازون ولكن أعلاهم جودة هى النوع الكوري، ولكن يبقى السؤال الأهم وهو كيفية التفريق والتمييز بين انواع الكلادينج لمن هو بدون خبرة: بداية جميع أنواع الكلادينج ثابتة اللون ومقاومة للحرائق، وكل عوامل التعرية ويتم معرفة النوع من خلال الختم الموجود على السطح الأمامي للوح الكلادينج وبه بلد المنشأ. ولن تستطيع معرفة نوع الكلادينج إلا من خلال القشرة الخارجية الموجودة على اللوح في شركة تركيب واجهات كلادينج بالرياض دريم سيرفس.

وهناك الكلادينج الخشبي: الذي له من المميزات العديدة ما جعلته ذو مكانة خاصة عن بقية الأنواع نظرا لقوته وسهولة تنظيفه لوجود طبقة كيميائية على السطح الخارجي للوح مما جعله يبدو مثل البلاستيك في مظهره اللامع، ونظرا لطول عمره الافتراضي أصبح مفضلا لدى الكثير من الناس، ورصدنا لكم في هذا المقال أهم الأنواع:

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كيفيّة عَزل الأسطح بشركة دريم سيرفس

يُعَدّ عَزل الأسطح من الأمور المُهمّة والضرورية للمباني؛ وذلك بسبب ازدياد ظاهرة حرائق الأسقف الناجمة عن الإضاءة المُخترِقة للسقف، أمّا كيفيّة عَزل المنازل،

فهناك العديد من الخيارات والأنواع التي يتمّ تحديدها بناءً على مدى الحاجة لتثبيت العَزل والمناطق التي يُراد عَزلها في المنزل،

وقد يستطيع أصحاب المنازل تثبيت بعض هذه الأنواع بأنفسهمن مثل: البطّانيات، والعوازل التي تُسكَب بسهولة (الرغوة السائلة)،

كما أنّ هناك أنواعاً أٌخرى تحتاج إلى فَنّيين، ومهنيّين، ومُختَصّين بتركيب الموادّ العازلة، ويُعتبَر العَزل بشكل كامل أحد أكثر أنواع العَزل انتشاراً

إذ يتكوَّن من ألياف تتميَّز بمرونتها، ولفائف زجاجيّة، وألياف طبيعيّة، وبلاستيكيّة، حيث تُوجَد هذه الموادّ العازلة على صورة خراطيم.

وتتمّ عمليّة العَزل من خلال وَضْع البلاط فوق السقف، كما يمكن إضافة الفواصل الخشبيّة تحت البلاط،

أمّا السقوف المصنوعة من المعدن، فهي تحتاج إلى حاجز تحتها مباشرة، حيث يُمثِّل هذا الحاجز طبقة تُشكِّل حاجزاً للحرارة الإشعاعيّة،

ثمّ يُعاد تركيب السقف المعدنيّ فوق هذا الحاجز دون عواقب سلبيّة، أمّا بالنسبة للأرضيّات، فيمكن عَزلها من خلال وَضْع ألواح العَزل قَبل تشطيب الأرضيّات،

وفيما يتعلَّق بالألواح الخرسانيّة فإنّه يتمّ عَزلها مع نظام التبريد، والتسخين (الموجود في باطن الأرض، وحول الحافّة الرأسيّة لمحيطها، حيث لا تقلّ قيمة العَزل R عن 1.0)

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كشف تسرّب المياه بشركة دريم سيرفس

مشكلة تسرّب المياه في الأبنية تعتبر من المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص وينتج عنها العديد من الأضرار، فمن خلالها يتم إهدار كميّات كبيرة من الماء ممّا يؤثر اقتصاديّاً على مالكي المباني.

كما أنّها تزيد كميّة الرطوبة في الجدران والأسقف وهذا يؤدّي إلى تلف البناء وتلف الأثاث الملامس والقريب منه، وتعمل على ظهور الفطريات والعفن في المنزل،

والذي يؤدّي إلى صدأ القضبان الحديدية التي هي أساس البناء في أي منزل وإضعاف الهيكل الخاص به.

جهاز كشف تسرّب المياه يمكن تفادي مشكلة الرطوبة وعفن الجدران وغيرها من المشاكل التي تنتج عن تسرّب المياه، وذلك عن طريق استخدام جهاز كشف تسرّب المياه.

هناك العديد من الأجهزة المختلفة التي تكشف تسرّب المياه والتي تختلف في طريقة عملها، ومن أفضل الأجهزة التي يتم استعمالها هو جهاز إلكتروني قادر على اكتشاف أماكن تسرّب المياه من خلال الذبذبات،

حيثُ يتم ضغط المياه في الأنابيب التي يحتمل وجود مشكلة فيها والأنابيب القريبة منها، ويتم معرفة مكان التسرّب والصدع في الأنابيب من خلال الجهاز الذي يقوم بإطلاق صافرة في هذا المكان

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