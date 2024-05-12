انت الأن تتابع خبر بسعر إقتصادي”.. مواصفات Realme 12 plus الجديد أفخم هاتف بالفئة المتوسطة من شركة ريلمي وسعره في السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مواصفات Realme 12 plus حيث تواصل شركة ريلمي العالمية في سعيها لتقديم هواتف ذكية بأسعار مناسبة ومواصفات قوية من خلال هاتفها الجديد Realme 12 Plus، ويأتي هذا الهاتف بتصميم أنيق وشاشة ممتازة وأداء قوي وكاميرات رائعة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين وبالأخص الذين يبحثون عن هاتف ذكي متميز دون إنفاق الكثير من المال ضمن الفئة الإقتصادية، كما نقترح عليكم قراءة مواصفات Realme 11.

“بسعر إقتصادي”.. مواصفات Realme 12 plus الجديد أفخم هاتف بالفئة المتوسطة من شركة ريلمي

مواصفات Realme 12 plus

المعالج معالج ثماني النواة Dimensity 7050 5G والذي يتميز بكونه قوي وسريع، مع تكنولوجيا 6 نانومتر لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

البطارية بطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير والتي تدوم ليوم كامل أو أكثر مع الاستخدام المكثف.

الشاشة شاشة Super AMOLED كبيرة بحجم 6.67 بوصة بدقة FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز لصور سلسة وتجربة مستخدم ممتعة.

الكاميرات

كاميرا خلفية ثلاثية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل والتي تقدم صورًا عالية الجودة في مختلف الظروف.

كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل والتي تقدم صور سيلفي رائعة.

نظام عمل الهاتف نظام تشغيل Android 14

التخزين والرام نسخة 512 جيجا مع 12 رام، ونسخة 256 جيجا مع 8 رام.مميزات هاتف Realme 12 Plus

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كبيرة تصل إلى 12 بالإضافة إلى نسخة أخر 8 جيجابايت لضمان تعدد المهام بسلاسة.

تخزين داخلي سريع UFS 2.2 بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت لتخزين جميع بياناتك وتطبيقاتك.

كاميرا خلفية ثلاثية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل والتي تقدم صورًا عالية الجودة في مختلف الظروف.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع مستشعر مميز Sony IMX766، وذلك لالتقاط صور حادة وواضحة حتى في الإضاءة المنخفضة.

كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل والتي تعمل على توسيع مجال رؤيتك.

كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وذلك من أجل إلتقاط صور قريبة للأشياء الصغيرة.

ألوان زاهية ومستويات سطوع عالية لوضوح ممتاز حتى في ضوء الشمس المباشر.

تصميم ثقب للشاشة للحصول على مساحة شاشة أكبر.

دعم الشحن السريع بقوة 67 واط لشحن الهاتف بسرعة.

متوفر بألوان جذابة تناسب جميع الأذواق.

قارئ بصمة الأصابع في الشاشة.

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

عيوب هاتف ريلمي بلس 12

لا يدعم تصوير الفيديو السيلفي بدقة أعلى من 1080p.

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي أو الشحن العكسي.

لا يدعم توسيع الذاكرة عن طريق بطاقة microSD.

تأتي بعض النسخ من الهاتف بدون طبقة حماية على الشاشة.

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP54 فقط، وهو ليس أعلى معيار للمقاومة.

التصميم بلاستيكي بالكامل، قد لا يكون مرغوبًا لبعض المستخدمين الذين يفضلون التصميم المعدني.

سعر هاتف Realme 12 Plus