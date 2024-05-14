مواصفات هاتف Xiaomi المنتظر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 11:33 صباحاً - سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تكشف عن مواصفات الهاتف الذي ستطرحه Xiaomi قريبا ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Poco F6 Pro سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فتأتي ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة macro، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.