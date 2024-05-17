انت الأن تتابع خبر بأحدث كاميرا رباعية.. هاتف Honor 20 Pro أرخص تليفون رغم امكانياته العالية في السعودية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل شركة هونر الفرع البارز التابع لمجموعة هواوي، على تطوير تقنيات الأجهزة الذكية بهدف استقطاب المزيد من العملاء والحفاظ على ولاء الحاليين. وضمن هذا السياق، تم إطلاق موبايل Honor 20 Pro، الذي يعد تحفة تقنية تجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات المتقدمة. يبرز الموبايل بتصميمه الجذاب الذي يشتمل على هيكل زجاجي لامع وإطارات معدنية، مضفيًا عليه مظهرًا فخمًا، بالإضافة إلى الأبعاد البصرية الثلاثية التي تزيد من جاذبيته.

وبالتفصيل،

يأتي Honor 20 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.26 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض 1080×2340 بكسل، ما يوفر تجربة مشاهدة غنية بالألوان والتفاصيل الواضحة. من حيث الأداء، يمتاز الجهاز بمعالج HiSilicon Kirin 980 بتقنية 7nm، نفس المعالج المستخدم في الفئات العليا من هواوي، ما يضمن سرعة وكفاءة عالية في التعامل مع التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة.

كما يتميز الموبايل بكاميرا خلفية رباعية تتضمن كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.4، بالإضافة إلى كاميرات ثانوية بدقة 16 و8 و2 ميجابكسل، تتعدد وظائفها من التصوير الواسع للتصوير البعيد Telephoto. زود الجهاز بذاكرة ثابتة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، مع دعم مستشعر البصمة وخاصية Face Unlock لتعزيز الأمان.

من جانب البطارية،